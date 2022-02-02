Украине предоставят десятки миллионов долларов для противодействия России
Пять стран запустили фонд на 35 млн фунтов стерлингов (более 1,34 млрд грн по актуальному курсу, или 47 млн долларов) для помощи Украине в противодействии дестабилизирующих действий России. Фонд получил название "Партнерство за сильную Украину".
Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Запустившими фонд странами являются:
США;
Швеция;
Швейцария;
Великобритания;
Канада.
"Предполагается, что первая фаза реализации программы Фонда продлится до марта 2024 года. А ее бюджет составит 35 млн фунтов стерлингов", – сообщили в министерстве.
Чем будет заниматься Фонд
Согласно информации Мининтеграции, фонд "Партнерство за сильную Украину" будет заниматься рядом вопросов для противодействия дестабилизирующих действий РФ. В частности:
поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от вооруженной агрессии России;
предотвращением дальнейшей эскалации;
подготовкой к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сколько денег вложат в фонд
Общий размер Фонда составит около 47 млн долларов. Тем не менее, взносы в него – неравномерны. В частности, по информации "Интерфакс-Украина":
Великобритания внесет 14,8 млн долларов в течение трех лет;
Канада – до 12 млн долларов;
Швеция – 5,4 млн долларов;
США намерены увеличить свой вклад в фонд с 5 млн долларов до 10 млн долларов.
На что уйдут деньги
В Мининтеграции рассказали, что предварительно уже утвержден ряд пилотных проектов, которыми будет заниматься Фонд. В частности:
усилением гражданско-военного сотрудничества и улучшение энергоэффективности в Луганской и Донецкой областях;
усовершенствованием региональных коммуникационных возможностей для противодействия российской дезинформации на востоке и юге Украины;
способствованием инклюзивному диалогу.
"В долгосрочной перспективе Фонд будет работать над оптимизацией государственных услуг и расширением экономических возможностей. Поддерживая таким образом реинтеграцию временно оккупированных территорий", – рассказали в министерстве.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина планирует получить от международных партнеров от 3 млрд долларов до 5 млрд долларов. Помощь намерены использовать на стабилизацию финансовой системы.