Украине не хватает газа: Шмыгаль объявил о закупке топлива, но слукавил на счет цели

Украина уже в феврале-2022 начнет закупать газ для закачки в подземные хранилища. Как уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль, этот газ понадобится уже в следующем отопительном сезоне. Однако обычно закачка на следующий сезон ведется с конца апреля до начала октября, а никак не в феврале, когда еще не закончился предыдущий. Кроме того, Украине прямо сейчас не хватает газа. Поэтому на самом деле голубое топливо, вероятно, используют задолго до начала следующей зимы.

О планах начать закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) в феврале Шмыгаль заявил в эфире "Свободы слова". "Со следующего месяца (февраль. – Ред.) "Нафтогаз" начинает плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища на следующий отопительный сезон. Объемы компанией уточняются", – сказал премьер.

Тем не менее потребность в газе уже сформировалась. Еще в середине января эксперты подсчитали, что Украине не хватает около 2 млрд кубометров. Эти объемы нужны, чтобы топливо до конца отопсезона было и у населения, и у промышленности. На бытовые потребности газа достаточно, но вот промышленники могут столкнуться с проблемами.

Видео дня

Для внутреннего потребления по состоянию на 15-18 января в стране оставалось 6,6 млрд кубов. Экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец тогда подсчитала, что нужно как минимум 8,6 млрд.

"Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд куб. м. Украина не сможет обойтись без его импорта", – уверена Буславец. Такие оценки в комментарии OBOZREVATEL также подтвердили в Центре Разумкова и профильном комитете Верховной Рады.

Интересно, что по мнению экспертов, проблемы с газом возникнут именно в феврале. В Кабмине, к слову, уже поручили разработать "график потребления" – такие меры предусматривают ограничения для промышленности. Подобные отключения уже случались в период "газовой войны" с Россией в 2009-м. Тогда также ограничивали поставки для промышленных предприятий, но население было с газом.

Но Шмыгаль в своих заявлениях все равно не признает проблему: "Этот отопительный сезон мы проходим напряженно, но спокойно... Запасов газа достаточно. У нас в январе такой запаса, какой был в среднем в середине декабря", – заявил премьер 24 января.

Закупать недостающий газ при этом придется по высоким ценам на спотовом рынке. На Украинской энергетической бирже топливо с поставкой в феврале продается по 38 грн за кубометр. Это соответствует европейским ценам – на бирже ICE Futures газ стоит более $1000 за тысячу кубов, в пять раз больше, чем год назад.

"У нас, к сожалению, нет долгосрочных контрактов. Мы вынуждены покупать газ на спотовом рынке, а там цена более 1 тыс. долл. за куб. м. Это очень дорого", – рассказывал OBOZREVATEL директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Тем не менее, тарифы для населения пока что не изменятся, даже если газ закупят по очень высокой цене. Стоимость кубометра у большинства поставщиков до конца апреля зафиксирована в районе 8 грн. Правда, что будет с тарифами уже в мае, пока не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за рекордных цен на топливо в Украине уже ввели "газовые льготы" для производителей социально важных продуктов. Предполагается, что это поможет удержать цены на хлеб, подсолнечное масло, яйца и другие важные товары.

При этом помощь в виде дешевого газа решили раздать компаниям олигархов и даже фирмам в "ДНР", "ЛНР" и оккупированном Крыму. Во всяком случае, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко включил эти компании в перечень льготных производителей. Дальше производителей, которые получат льготный газ, фактически будут выбирать вручную с помощью специального комитета по надзору.