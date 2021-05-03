Украина завершила размещение евробондов на $1,25 млрд: кто приобрел больше всего

Украина провела расчеты по новому выпуску евробондов на $1,25 млрд с погашением в 2029-м. Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций – доли составили 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Уже 4 мая еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на основном рынке биржи London Stock Exchange. Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.

Доходность была установлена на уровне 6,875%. Заявки получили от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж фондам (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).

"Несмотря на возвращение к пути фискальной консолидации в этом году, потребности Украины в финансировании все еще высоки, по сравнению с предыдущими годами. В рамках нашей стратегии управления государственным долгом, было принято решение покрыть большинство этих нужд на внутреннем рынке и в национальной валюте. Успешно внедряя эту стратегию в первом квартале, мы вернулись на международные рынки капитала после их стабилизации, чтобы покрыть часть наших валютных потребностей на этот год. Мы рады, что в менее стабильных рыночных условиях для развивающихся экономик, рынки все еще остаются благоприятными для эмитентов, последовательно внедряют здравомыслящую фискальную и монетарную политику, и проактивно взаимодействовать с сообществом инвесторов", – сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Средства от нового выпуска еврооблигаций были перечислены на счет Государственной казначейской службы. BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

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