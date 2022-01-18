Украина заняла 80-е место из 187 глобальном рейтинге привлекательности гражданств
Украина оказалась на 80-м месте в глобальном рейтинге гражданств мира. Наша страна обогнала Россию, которая заняла 82-е место.
Такие данные обнародовала консалтинговая компания CS Global Partners. В тройке лучших вошли Швейцария, Дания и Финляндия.
Авторы рейтинга при составлении учитывали интервью и фокус-группы с жителями стран, экспертами по гражданствам, опросы более 500 состоятельных инвесторов.
Все государства оценивали по пяти критериям: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность, финансовая свобода.
По ним результаты Украины оказались такими:
глобальная мобильность – 49-е место;
качество жизни – 65-е место;
экономические возможности – 71-е место;
финансовая свобода – 85-е место;
безопасность – 135-е место.
У соседних с Украиной стран такие показатели:
Польша – 29-е место;
Словакия – 37-е место;
Венгрия – 41-е место;
Румыния – 44-е место.
При этом наша страна обошла Россию, которая на 82-м месте, Беларусь (88-е место) и Молдову (86-е место).
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно был обнародован рейтинг лучших стран мира для удаленной работы и путешествий, в котором Украина оказалась на 55-м месте.
Напомним, что украинцы в свою очередь стали больше покупать недвижимости в Турции, поднявшись за три года с 19-го на 13-е место.