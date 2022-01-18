Украина заняла 80-е место из 187 глобальном рейтинге привлекательности гражданств

Украина оказалась на 80-м месте в глобальном рейтинге гражданств мира. Наша страна обогнала Россию, которая заняла 82-е место.

Такие данные обнародовала консалтинговая компания CS Global Partners. В тройке лучших вошли Швейцария, Дания и Финляндия.

Авторы рейтинга при составлении учитывали интервью и фокус-группы с жителями стран, экспертами по гражданствам, опросы более 500 состоятельных инвесторов.

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Все государства оценивали по пяти критериям: безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность, финансовая свобода.

По ним результаты Украины оказались такими:

глобальная мобильность – 49-е место;

качество жизни – 65-е место;

экономические возможности – 71-е место;

финансовая свобода – 85-е место;

безопасность – 135-е место.

У соседних с Украиной стран такие показатели:

Польша – 29-е место;

Словакия – 37-е место;

Венгрия – 41-е место;

Румыния – 44-е место.

При этом наша страна обошла Россию, которая на 82-м месте, Беларусь (88-е место) и Молдову (86-е место).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно был обнародован рейтинг лучших стран мира для удаленной работы и путешествий, в котором Украина оказалась на 55-м месте.

Напомним, что украинцы в свою очередь стали больше покупать недвижимости в Турции, поднявшись за три года с 19-го на 13-е место.