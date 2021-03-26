Україна ризикує залишитися без грошей МВФ: чому переговори "зависли" і що буде із зарплатами

Оптимізм української сторони з приводу продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом поступово тане. Згідно із прогнозом аналітиків Bank of America Global Research, перегляд програми МВФ для України може бути відкладений на 3-й (липень-вересень) або 4-й (жовтень-грудень) квартали.

Експерти вважають, що в кращому разі співпраця продовжиться в кінці 2021-го. І то лише за умови, що уряд виконає всі покладені на нього зобов'язання.

Чого ж чекати українцям, якщо до кінця року держава так і не зможе отримати нові транші – з'ясовував OBOZREVATEL.

Насправді транш МВФ займає лише малу частку щорічних позик України на внутрішньому і зовнішньому ринках. Наприклад, зараз український уряд "бореться" за транш у розмірі 700 млн дол. Дефіцит бюджету на 2021-й становить 5,5% від ВВП, це приблизно 8,8 млрд дол. Фактично МВФ поки може покрити лише 1/12 частину коштів, яких ми потребуємо. Але і це – попередні показники, на практиці картина може бути іншою.

Зростання ВВП цього року закладено на рівні 4,6%. Але вийти на такі цифри в другий карантинний рік шансів мало, а значить, під кінець 2021-го в бюджеті може утворитися ще більша діра і кошти від МВФ будуть лише краплею в морі наших кредитів.

Чому ж транш для нас такий важливий? Тут є два аспекти:

Транш від МВФ – це частковий рефінанс наших боргів. Восени Україну чекає період пікових виплат за кредитами – 5,73 млрд дол. Якщо отримаємо транш, то зможемо вивільнити внутрішні ресурси бюджету для їх погашення. Відносини з МВФ – це своєрідний сигнал для приватних кредиторів. Якщо країна співпрацює з фондом, це означає, що вона на шляху реформування, має якийсь прогрес і може бути надійним позичальником. Відповідно, кредитори схильні до того, щоб давати нам позику під більш низький відсоток.

Ті зауваження, які зробив нам МВФ за результатами останньої місії, – дуже істотні і принципові. Вони стосуються незалежності НБУ, судової реформи, роздутого бюджету, держрегулювання ціни на газ, а також проблем антикорупційної сфери. Все це потрібно виправляти.

"Думаю, тільки у вересні може бути приїзд місії, яка проаналізує, чи були враховані ці зауваження, – каже директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. – Якщо ми отримаємо згоду в вересні, бюджет на 2022 рік відповідатиме параметрам і не буде роздування бюджетного дефіциту, то в жовтні-листопаді 2021-го зможемо отримати транш. Але це лише ймовірність. Все буде залежати від того, як Україна виконає зобов'язання, які вона на себе взяла".

Проблеми з МВФ насамперед тягнуть за собою погіршення відносин із іншими міжнародними фінансовими організаціями: Всесвітнім банком, ЄБРР. Ми можемо втратити макрофінансову допомогу від Євросоюзу. Певно, не буде гарантій від США, під які можна брати дешеві кредити.

Якщо співпраця з МВФ припиняється, гроші ми, як і раніше, можемо залучати від приватних кредиторів. Але на яких це буде умовах – залежить від ситуації на ринку позик, говорить заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко:

"Якщо на ринку буде багато дешевих грошей – запозичувати можна без програми МВФ, хоча це буде дорожче, ніж якби програма була. Якщо ж інфляція в США змусить ФРС (Федеральну резервну систему, – авт.) підняти ставку, ринки можуть відреагувати волатильністю, і в цьому разі МВФ, як надійний якір, буде необхідною умовою для виходу України на ринок. Для макростабільності в країні буде набагато краще, якщо уряд не чекатиме ринкових умов, ризикуючи повномасштабною кризою, а "постелить соломки", продовживши співпрацю і отримавши транш".

Якщо українському уряду не вдасться проявити себе як надійного позичальника, ми не зможемо повністю покрити дефіцит бюджету. І тоді в кінці року на нас чекає секвестр і скорочення деяких статей:

"Може бути зменшено кількість закупівель, які здійснюються за бюджетні кошти, – говорить Несходовський. – Це означає, що економіка недоотримає цих грошей. Не будуть проведені тендери, і кошти не підуть бізнесу. Відповідно, у цього бізнесу не буде грошей для виплати зарплат своїм співробітникам".

У той же час старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб стверджує, що різких негативних наслідків у разі відсутності траншу МВФ в найближчій перспективі чекати не варто: "Не можна сказати, що різко зросте курс або інфляція. Тим більше не варто чекати дефолту. Адже Україна має 28 млрд дол золотовалютних резервів".

Пенсії, зарплати бюджетного сектора та інші соціально значущі статті витрат, належать до захищених статей бюджету. Їх у жодному разі не можна скорочувати під час секвестру. Як стверджують експерти, щоб відбулося таке скорочення, наша економіка повинна бути повністю знищена.

"Ці статті фінансуються насамперед, незважаючи на відсутність або наявність співпраці з МВФ. У нас повинна бути якась глобальна катастрофа, щоб ми припинили це фінансування", – запевняє Несходовський.

А ось Репко у своїх прогнозах не така однозначна: "Важко сказати напевно, що можуть урізати. З одного боку, цього року економіка більш підготовлена до впливу карантину з операційного погляду, але з іншого боку той запас міцності, який був закладений у 2016-2019 і на якому ми протрималися в кризовий 2020 рік, уже вичерпується".

За словами Іосуба, проблему для України може створити не стільки втрата траншу, як відмова від реформ, на яких наполягає МВФ: судової, антикорупційної, банківської. Це безпосередньо впливає на інвестклімат, а без інвестицій ми не зможемо динамічно розвиватися в довгостроковій перспективі.

"Відсутність реформ призведе до більш повільних темпів зростання економіки країни, що безпосередньо вплине на середні зарплати. Це буде означати збільшення розриву в доходах українців і сусідів зі східної Європи. Інші країни будуть рухатися вперед, а Україна якщо не обвалиться, то в кращому разі буде топтатися на місці. Але це питання не одного року", – говорить він.

Якщо українському уряду не вдасться домовитися з МВФ до кінця року – це не означає, що вже у 2022-му ми всі почнемо жити удвічі гірше.