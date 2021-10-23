Украина предложила России скидку на прокачку газа: в Кабмине раскрыли задумку

Скидка в 50% на прокачку газа в Европу, которую Украина предложила России, усилит энергетическую безопасность страны. При чем, не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе.

По словам советника министра энергетики Ланы Зеркаль, которые приводит ZN.UA, это предложение – полностью беспроигрышное для Украины. Тогда как для России наоборот – невыигрышное.

"Если Путин его примет предложение Украины, наша газотранспортная сеть покажет, насколько она может защитить Европу в ближайшие 20 лет, когда газ будет работать "переходным" топливом от угля к энергии солнца, ветра или водорода. Если нет – докажет, что Москва использует газ как оружие. Это усилит позиции Украины в борьбе против запуска "Северного потока-2", – объяснила Зеркаль.

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При этом она напомнила, что украинское предложение касается только дополнительных объемов газа. Цен же на прокачку газа по действующему контракту никто не собирается менять. Причина проста: несмотря на кризис Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть.

"Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", – добавляет советник министра.

Российский газопровод "Северный поток-2" должен быть сертифицирована согласно "Третьему энергетическому пакету". Это – свод правил, разработанных Европой еще в 2000-х годах с целью защиты от монополии "Газпрома".

Согласно этим правилам, торговля энергоресурсами должна осуществляться беспрепятственно. Т.е., они не должны использоваться в качестве оружия.

И именно эти правила, по словам Зеркаль, могут защитить Украину и от "Северного потока-2". Более того, сертификация российского газопровода согласно этим правилам даже усилит позиции украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Если этот газопровод и другие российские газопроводы сертифицируют по требованиям "третьего энергопакета", Кремль не сможет диктовать ни цены, ни объемы поставок, ни их направление. Появится конкуренция, в которой наша ГТС будет побеждать благодаря удобству и эффективности", – уверяет советница министра.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Пропускная способность украинской ГТС на выходе составляет 146 млрд кубометров, из которых лишь 40 миллиардов используется для транзита. Более того в 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров. Т.е., транзитные мощности ГТС Украины сейчас не используются РФ даже наполовину.

Причина уменьшения объемов транзита со стороны проста. Это – обычное давление на Европу для скорейшего запуска "Северного потока-2", с одной стороны. И экономическое давление на саму Украину – с другой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ ограничила поставки газа в Европу с целью добиться ускорения запуска "Северного потока-2". На такой шаг в Кремле решились из-за уверенности в том, что нехватка газа сделает ЕС сговорчивее в этом вопросе.