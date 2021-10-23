Украина предложила России скидку на прокачку газа: в Кабмине раскрыли задумку

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Скидка на транзит газа выгодна Украине

Скидка в 50% на прокачку газа в Европу, которую Украина предложила России, усилит энергетическую безопасность страны. При чем, не только во время отопительного сезона, но и в долгосрочной перспективе.

По словам советника министра энергетики Ланы Зеркаль, которые приводит ZN.UA, это предложение – полностью беспроигрышное для Украины. Тогда как для России наоборот – невыигрышное.

"Если Путин его примет предложение Украины, наша газотранспортная сеть покажет, насколько она может защитить Европу в ближайшие 20 лет, когда газ будет работать "переходным" топливом от угля к энергии солнца, ветра или водорода. Если нет – докажет, что Москва использует газ как оружие. Это усилит позиции Украины в борьбе против запуска "Северного потока-2", – объяснила Зеркаль.

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При этом она напомнила, что украинское предложение касается только дополнительных объемов газа. Цен же на прокачку газа по действующему контракту никто не собирается менять. Причина проста: несмотря на кризис Россия использует украинскую газотранспортную сеть только на треть.

"Увеличение поставок через украинскую трубу – наш общий с Европой интерес. Именно поэтому Россия не хочет этого делать. Ведь на континенте сегодня – газовая война", – добавляет советник министра.

"Правильная" сертификация "Северного потока-2" усилит Украину

Российский газопровод "Северный поток-2" должен быть сертифицирована согласно "Третьему энергетическому пакету". Это – свод правил, разработанных Европой еще в 2000-х годах с целью защиты от монополии "Газпрома".

Согласно этим правилам, торговля энергоресурсами должна осуществляться беспрепятственно. Т.е., они не должны использоваться в качестве оружия.

И именно эти правила, по словам Зеркаль, могут защитить Украину и от "Северного потока-2". Более того, сертификация российского газопровода согласно этим правилам даже усилит позиции украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Если этот газопровод и другие российские газопроводы сертифицируют по требованиям "третьего энергопакета", Кремль не сможет диктовать ни цены, ни объемы поставок, ни их направление. Появится конкуренция, в которой наша ГТС будет побеждать благодаря удобству и эффективности", – уверяет советница министра.

Что требуют от "СП-2" законы ЕС?

  • Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

  • Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

  • ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

  • 50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Россия давит на Европу, уменьшая транзит газа через Украину

Пропускная способность украинской ГТС на выходе составляет 146 млрд кубометров, из которых лишь 40 миллиардов используется для транзита. Более того в 2020 году этот показатель составлял 65 млрд кубометров. Т.е., транзитные мощности ГТС Украины сейчас не используются РФ даже наполовину.

Причина уменьшения объемов транзита со стороны проста. Это – обычное давление на Европу для скорейшего запуска "Северного потока-2", с одной стороны. И экономическое давление на саму Украину – с другой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что РФ ограничила поставки газа в Европу с целью добиться ускорения запуска "Северного потока-2". На такой шаг в Кремле решились из-за уверенности в том, что нехватка газа сделает ЕС сговорчивее в этом вопросе.

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