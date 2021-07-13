Украина получит транш от МВФ уже осенью: эксперт назвал сумму 

Уже осенью 2021-го Украина получит транш от МВФ (Международный валютный фонд) в размере $2,5 млрд. Отмечается, что это станет результатом решения руководства фонда о распределении SDR $650 млрд.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, сообщает ГолосUA. "У МВФ уже распределили эти деньги, есть решение Совета директоров фонда о выделении 258 млрд SDR на всех членов МВФ в рамках квоты. В результате Украина, скорее всего, получит $2,5 млрд в конце сентября 2021 года", – сказал специалист.

Он также отметил, что такая сумма распределена странами-донорами фонда в результате сильного негативного влияния пандемии COVID-19 на экономики ряда государств. "Насколько я понимаю, такую крупную сумму распределили в связи с экономическим кризисом в мире в результате пандемии коронавируса", – подытожил Пендзин.

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Ранее руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин заявил, что к концу лета МВФ может выделить Украине $2,7 млрд в рамках общего распределения SDR в размере $650 млрд. После этого вопрос о получении следующего транша станет актуальным лишь к весне следующего года.

"Целью общего распределения является "удовлетворение долгосрочных глобальных потребностей в резервах в ходе глубочайшего кризиса со времен Великой депрессии". Таким образом, для Украины и других стран эти средства не будут кредитом. Средства поддержат валютные резервы страны. В результате Украина сможет с легкостью пройти пиковые выплаты по внешним обязательствам", – сказал специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что страна может получить $2,7 млрд от Международного валютного фонда. В частности, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить $650 млрд между странами-членами. Часть этих денег и должна получить Украина.