Украина может получить почти 3 млрд долларов от МВФ

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что страна может получить 2,7 млрд долларов от Международного валютного фонда. В частности, Совет исполнительных директоров МВФ одобрил предложение распределить 650 млрд долларов между странами-членами. Часть этих денег и должна получить Украина.

"В целом это очень позитивный шаг со стороны МВФ, в том числе и для Украины, поскольку поможет правительству спокойно управлять публичными финансами", – сообщил Рашкован. Об этом свидетельствует его публикация на Faсebook.

По его словам, эмиссия или аллокация специальных прав заимствования производится с целью увеличения глобальной ликвидности. Такой шаг можно рассматривать как определенный подарок от МВФ миру – всем странам – и богатым, и бедным.

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В рамках аллокации каждая страна получит на свой счет порцию денег пропорционально своей квоте в МВФ. При этом за всю историю Фонда такая аллокация происходила всего 3 раза: 1970-1972 годы, 1979-1981 и в августе 2009.

В первых двух эмиссиях Украина не принимала участие, так как еще не была участником МВФ. В 2009 году Украина получила от Фонда около 2 млрд долларов.

"Наверняка будут разработаны новые политики использования эмиссии для стран с разной макроэкономической и долговой устойчивостью стран. Так что пока еще рано обсуждать, как страны смогут использовать сам "подарок", – резюмировал Рашкован.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что распределение средств будет завершено до конца августа. По ее словам, действия Фонда помогут каждому государству-члену, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19. Об этом свидетельствует сайт Международного валютного фонда.

"Это послужит стимулом для всего мира. Распределение специальных прав заимствования повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. В 2009 году распределение спецправ внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса, и я уверена, что это новое распределение окажет столь же благоприятное воздействие и сейчас", – подчеркнула Георгиева.

Напомним, миссия Международного валютного фонда завершила свою работу в Украине без готовых договоренностей, однако сами переговоры будут продолжаться, и сотрудничество продолжится. Стороны активно обсуждают условия кредитного транша, при этом каждая отстаивает свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

МВФ по итогам переговоров с Украиной констатировал наличие ряда нерешенных вопросов. МВФ ожидает от украинской стороны предложений для продолжения переговоров.