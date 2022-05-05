Украина получит еще 200 млн евро от Европы: на что пойдут деньги

Европейская комиссия (ЕК) объявила о новом пакете помощи Украине в размере 200 млн евро. Средства направят на поддержку беженцев из Украины и внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен на Международной конференции доноров, сообщила пресс-служба ЕК. По ее подсчетам, около 8 млн человек, две трети из которых дети, стали внутренне перемещенными лицами. А более 5,3 млн человек покинули Украину в поисках убежища.

"Европейский Союз в очередной раз ответил на призыв поддержать Украину. От имени Еврокомиссии я обещаю Украине 200 млн евро", – заявила глава ЕК.

Видео дня

Она отметила, что апреле совместно с Канадой удалось собрать 9,1 млрд евро "для украинцев внутри и за пределами Украины". Также ЕК направила около 4 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, гуманитарной помощи и поддержки государствам-членам, принимающим беженцев из Украины.

"Мы знаем, что потребуется больше. И мы продолжим защищать Украину", – заявила фон дер Ляйен.

Кроме того, Европейская комиссия готова помочь отстроить Украину после войны. Для этого предлагается начать работу над пакетом мер по восстановлению. "Это должно принести огромные инвестиции, необходимые для восстановления, проведения реформ и превращения Украины в привлекательное место для инвестиций", – отметили в ЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или $92 млрд. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 4,5 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по потере легковых автомобилей – уничтожены или угнаны 89,5 тыс. авто на $1,3 млрд.

Суммарные же убытки Украины составляют $564-600 млрд. Этот показатель включает, помимо прямых потерь, и косвенные – такие как снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т. п.