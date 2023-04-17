Украина начала экспорт электроэнергии в еще одну страну Европы

Украина с 17 апреля начала экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт в час. При этом продолжается небольшой импорт тока из этой же страны – 2-4 МВт в разные часы.

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Словакия стала третьей страной, которая покупает электричество у Украины, после Польши и Молдовы. Об этом сообщило "Укрэнерго".

"С сегодняшнего дня (17 апреля. – Ред.) начался экспорт электроэнергии в Словакию (200 МВт в час), продолжается экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдову (99-134 МВт в разные часы). Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2-4 МВт в разные часы)", – отчитались в "Укрэнерго".

Экспорт осуществляется, т.к. производства электроэнергии в Украине достаточно для покрытия внутренних потребностей, а также есть профицит. Если ситуация изменится, продажа тока будет немедленно остановлена.

По данным "Укрэнерго", сложная ситуация с энергоснабжением в Украине остается вдоль линии фронта. В результате повреждения сетей российскими обстрелами 16 апреля Херсон и часть области временно были обесточены.

"Энергетики оперативно возобновили питание. Возобновление энергосистемы после массированных атак россиян продолжается", – добавили в компании.

По словам министра энергетики Герман Галущенко, доходы от экспорта электроэнергии позволят привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетических объектов, которые были разрушены или повреждены в результате российских атак. Тем не менее полностью проблему эти деньги не решат – потребуются дополнительные средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода льготных цен лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

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