Украина может потерять $5 млрд, пытаясь сэкономить $16 млн: почему нельзя списывать внешний долг

Попытки провести списание или реструктуризацию долга Украины могут лишить страну $5-7 млрд в месяц. Такие суммы государство вынужденно привлекать из-за войны, которую развязала Россия. При этом выплаты по внешнему долгу в марте-2022 составили лишь $16 млн.

Об этом в авторской программе "Орестократия" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко. Он отметил, что более 80% выплат (около $13 млрд) составляют платежи не по внешним, а по внутренним долгам.

"В части внешнего долга у нас довольно незначительный график обслуживания и погашения. Поэтому такие решения (реструктуризация, списание. – Ред.) являются нецелесообразными. Они просто заберут у нас некоторые возможности и не создадут дополнительных преимуществ", – объяснил Марченко.

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В нынешних условиях Украине нужно одалживать $5-7 млрд в месяц – напрямую или на рынке за счет облигаций. Поэтому говорить о списании или реструктуризации экономически не целесообразно.

"Например, в марте мы заплатили в счет погашения внешнего долга $16 млн. Стоит ли рисковать 5 млрд за 16 млн? Вопрос риторический. Если будет такая необходимость, мы будем видеть, что этот вопрос имеет смысл с точки зрения экономики, вопрос можно развивать. Сейчас это только ухудшает наши перспективы. Деньги дают в долг только тем, кто возвращает", – объяснил Марченко.

С погашением внутреннего долга – а это в основном выплаты по облигациям – Минфин, по словам Марченко, справляется и будет справляться за счет новых займов. При этом занимать получается не только на погашение более старых долгов, но и на финансирование экономики. А потому доверие к финансовой системе, как и в случае с внешним долгом, остается важнейшим условием стабильности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в госбюджете Украины на 2022 год были заложены расходы на госдолг в сумме 560 млрд грн, 43,3% доходной части. Суммы запланированных выплат в пользу МВФ – $2,37 млрд (65,7 млрд грн) за 2022 год.