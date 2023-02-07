Украина может получить активы российских олигархов в ЕС и США: озвучены детали 

В США продадут активы российского олигарха Константина Малофеева и передадут деньги Украине. Такое решение приняли после того, как россиянин попытался обойти санкции. Несмотря на то, что прецедент уже создан, реализовать такие решение и с другими российскими олигархами будет не так просто.

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Как рассказал "Радио Свобода" генеральный директор Transparency International в России Илья Шуманов, в США есть значительно больше инструментов для изъятия активов, чем в ЕС. Эксперт указал: что сейчас для передачи актива РФ не достаточно, чтобы имущество российского олигарха нашли и арестовали. Решение о продаже приняли только после того, как олигарх Малофеев попытался обойти санкции.

"Как только эта цепочка начнет работать, мне кажется, что имущество, которое уже арестовано, в том числе, например, яхта Виктора Вексельберга, которая арестована и конфискована властями Соединенных Штатов Америки, – скорее всего, она тоже пойдет с молотка: ее продадут и передадут эти денежные средства", – пояснил Шуманов.

Эксперт считает, что нет фактически юридических инструментов для изъятия этих активов – в том числе и денег Российской Федерации, которые в золотовалютных резервах или в активах были заморожены.

Как ране писал OBOZREVATEL, Федеральный суд Манхэттена постановил конфисковать $ 5,4 млн российского предпринимателя и олигарха Константина Малофеева в пользу Украины. Решение было принято на основании доказательной базы о том, что бизнесмен финансировал военных РФ, захвативших Крым в 2014 году.

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