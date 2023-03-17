Украина готовится продавать электричество в ЕС: в СМИ назвали сроки

Украина имеет техническую возможность возобновить экспорт электричества уже сейчас. Однако для этого нужно политическое решение, а также максимальное восстановление электроснабжения в самой Украине.

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Так, по словам министра энергетики Германа Галущенко, соответствующие вопрос уже находится в стадии рассмотрения, говорится в материале УП. Тем не менее, отмечается, продажа электричества, вероятно, не начнется до максимального восстановления электроснабжения для регионов, где еще есть повреждения сетей.

"Такую же позицию высказали и в правительстве, парламенте, руководстве государственных и частных энергетических компаний. По их словам, этот вопрос находится больше в политической плоскости, чем в технической. С точки зрения последней, о возобновлении экспорта можно говорить уже сейчас", – рассказывают авторы материала.

При этом отмечается: о возможности возобновления экспорта уже говорят и в Верховной Раде. Там пока рассматривают возможность осуществлять продажи в небольших объемах.

"Ближе к концу осенне-зимнего периода от заявлений об эвакуации городов-миллионников энергетики перешли к намекам на возможность небольших объемов электроэнергии в Евросоюз. Сначала об этом сказал председатель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус, а впоследствии – его коллега Инна Совсун", – отметили аналитики.

Генераторы и павербанки держать наготове

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и павербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.

"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщил, что , в настоящее время Украина уже обрела энергетическую независимость. Добиться этого удалось благодаря синхронизации ее энергосистемы с европейской в 2022 году.

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