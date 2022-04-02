Украина ежемесячно тратит на войну огромную сумму: во сколько обходится защита от России

Война "обходится" Украине в 10 млрд долларов ежемесячно. Другими словам, для защиты от военного нападения России Украина тратит почти 300 млрд грн (по актуальному курсу) за месяц.

Об этом говорится соответствующей оценке Министерства финансов, сообщает Офис президента (ОПУ). "По подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий Украинское государство тратит примерно 10 млрд долларов", – говорится в сообщении.

При этом там отметили: в ходе совещания президента Владимира Зеленского с экономическими блоками ОПУ и Кабинета Министров были обсуждены источники финансирования военных расходов Украины. В частности:

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собственные налоговые поступления;

помощь международных партнеров Украины.

"В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения. Она запланирована на апрель", – заметили в ОПУ.

Напомним, что 1 апреля 2022 года в Верховной Раде приняли законопроект №7234, который снимает ограничения для единого налога третьей группы. Компании с любым оборотом смогут платить налог в размере всего 2% от своего оборота.

Также предусматривается освобождение от налогообложения таможенными платежами операций по ввозу товаров, конечными получателями которых правоохранительные органы, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования.

Ранее Верховная Рада разрешила крупному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения на время военного положения и платить всего 2% от оборота. Единственным ограничением, которое оставалось для такого перехода, был лимит оборота не более 10 миллиардов гривен. Упрощенный режим не распространяется на производство и сбыт подакцизных товаров и игорный бизнес.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали

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