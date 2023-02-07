Украина до сих пор не запретила импорт всех товаров из России: Гетманцев обратился к Кабмину
Несмотря на введенные Украиной торговые запреты, в страну до сих пор попадают российские товары. Их импортируют через третьи страны, зачастую скрывая истинное происхождение товаров.
Механизм может исправить Кабинет министров, заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он официально обратился к правительству с требованием принять меры.
"Оказывается, до сих пор отсутствует запрет на ввоз в Украину большого количества товаров явным или скрытым происхождением из государства-агрессора через третьи страны", – отметил нардеп. Он подчеркнул, что такая практика является финансированием страны-террориста, а также вытесняет с рынка отечественных производителей.
Как объясняется в обращении Гетманцева, в 2015 году Украина запретила импорт российских товаров. Однако этот запрет распространяется исключительно на товары, которые Кабмин внес в специальный список. Все остальные позиции по-прежнему могут попадать на таможенную территорию Украины через третьи страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году Россия нарастила товарооборот с частью стран ЕС, несмотря на санкции. Больше всего РФ увеличила товарооборот со Словенией, Люксембургом, Грецией, Австрией, Кипром и Венгрией.
При этом Россия через третьи страны закупает у ЕС бытовые приборы. Чипы из них агрессор использует для военной техники.
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