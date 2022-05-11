newspaper

Украина будет ежемесячно получать от Всемирного банка $200 млн на зарплаты: кого касается

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
3,3 т.
Украина будет ежемесячно получать от Всемирного банка $200 млн на зарплаты: кого касается

Всемирный банк будет предоставлять Украине ежемесячное финансирование в размере 200 млн долларов (в среднем). Эти средства должны будут обеспечивать выплату зарплат госслужащим и учителям. В общем же на эти нужды банк предусмотрел 1,5 млрд долларов.

О таких планах в интервью Укринформу сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев. Он заверил, что Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования потребностей государства – в т.ч., и на поддержку образования.

"Готовим совместный с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит 1,5 млрд долларов. В рамках этого проекта предусмотрено возмещение расходов Госбюджета для оплаты труда работников госорганов, а также учителей общего среднего образования. В среднем Всемирный банк будет возмещать по 200 млн долларов в месяц", – сказал Ермоличев.

Видео дня

При этом он подчеркнул: в сложившейся ситуации поддержка международных партнеров является крайне важной для Украины. "Рассчитываем, что донорские средства усилят состоятельность украинского бюджета, а следовательно, будут способствовать приближению нашей победы", – заметил замминистра.

Сколько денег Украина получит от международных доноров

В ближайшее время Украина должна получить более 11 млрд долларов финансовой поддержки, сообщает УП. При этом, речь идет исключительно о средствах, поступающие на счета правительства – военная или гуманитарная помощь в эту сумму не входят.

По данным Минфина, в настоящее время госбюджет получил только половину этой суммы – 5,3 млрд долларов. Остальные средства – в процессе получения.

ТОП-5 доноров Украины возглавляет именно Всемирный банк. Общая сумма его помощи в текущее время составляет 2,954 млрд долларов. Следующими идут:

  • США – 2 млрд долларов;

  • ЕС – 1,397 млрд долларов;

  • МВФ – 1,39 млрд долларов;

  • Канада – 1,192 млрд долларов.

ТОП доноров финансовой помощи Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение первоочередных расходов страны.