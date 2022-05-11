Украина будет ежемесячно получать от Всемирного банка $200 млн на зарплаты: кого касается

Всемирный банк будет предоставлять Украине ежемесячное финансирование в размере 200 млн долларов (в среднем). Эти средства должны будут обеспечивать выплату зарплат госслужащим и учителям. В общем же на эти нужды банк предусмотрел 1,5 млрд долларов.

О таких планах в интервью Укринформу сообщил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев. Он заверил, что Минфин постоянно ищет альтернативные источники финансирования потребностей государства – в т.ч., и на поддержку образования.

"Готовим совместный с Всемирным банком проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Объем объявленной помощи составит 1,5 млрд долларов. В рамках этого проекта предусмотрено возмещение расходов Госбюджета для оплаты труда работников госорганов, а также учителей общего среднего образования. В среднем Всемирный банк будет возмещать по 200 млн долларов в месяц", – сказал Ермоличев.

Видео дня

При этом он подчеркнул: в сложившейся ситуации поддержка международных партнеров является крайне важной для Украины. "Рассчитываем, что донорские средства усилят состоятельность украинского бюджета, а следовательно, будут способствовать приближению нашей победы", – заметил замминистра.

Сколько денег Украина получит от международных доноров

В ближайшее время Украина должна получить более 11 млрд долларов финансовой поддержки, сообщает УП. При этом, речь идет исключительно о средствах, поступающие на счета правительства – военная или гуманитарная помощь в эту сумму не входят.

По данным Минфина, в настоящее время госбюджет получил только половину этой суммы – 5,3 млрд долларов. Остальные средства – в процессе получения.

ТОП-5 доноров Украины возглавляет именно Всемирный банк. Общая сумма его помощи в текущее время составляет 2,954 млрд долларов. Следующими идут:

США – 2 млрд долларов;

ЕС – 1,397 млрд долларов;

МВФ – 1,39 млрд долларов;

Канада – 1,192 млрд долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина получит дополнительно 495 млн евро грантовых средств из Целевого фонда Всемирного банка. Средства пойдут на обеспечение первоочередных расходов страны.