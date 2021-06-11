Вчора відбулася зустріч з новою очільницею Лондонської фондової біржі Джулією Хоггетт, присвячена поглибленню співпраці між нашими установами.

Я розглядаю нашу взаємодію як ефективний механізм для реалізації наших стратегічних завдань. Зокрема, ми разом з Урядом працюємо над зменшенням частки державного банківського сегмента. Наша ціль – скорочення участі держави в банківській системі України до рівня нижче 25% до 2025 року. Для цього ми як регулятор працюємо над забезпеченням стійкого та ефективного фінансового стану банків, зменшенням рівня непрацюючих кредитів та вдосконалення систем корпоративного управління.

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Ми з пані Хоггетт відзначили пріоритетність "зеленого" та сталого розвитку. Я вже багато років залишаюсь прихильником "озеленення фінансів", і, маючи досвід побудови в Україні першого "зеленого" банку, докладатиму зусиль для впровадження принципів ESG в Україні і надалі.

Дякую пані Хоггетт за плідну зустріч! Ми зацікавлені у розвитку нашої взаємодії та продовженні діалогу, оскільки наявний в Лондонській фондовій біржі досвід та широкий спектр інструментів значною мірою сприятимуть залученню іноземного капіталу у банківський сектор України та його модернізації відповідно до сучасних викликів і трендів!

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