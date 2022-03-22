У российских олигархов уже арестовали миллиарды евро, в ЕС также задержали десятки яхт

В западных странах арестовали десятки яхт российских олигархов. Кроме того, в ЕС заморозили счета россиян на миллиарды евро.

Об этом говорится в заявлениях властей стран ЕС. Так, как сообщает издание Helsingin Sanomat, таможня уже задержала в Финляндии 21 яхту, предположительно принадлежащую олигархам. "Трудно понять, российские ли это лодки, потому что они зарегистрированы по всему миру", – говорит генеральный директор компании, управляющей зимним складом в Ловиисе.

В Нидерландах заморозили активов россиян на 400 млн евро, заявил премьер-министр страны Сигрид Кааг, передает prime. "Общая сумма замороженных активов составила 391 944 031 евро", – заявили в правительстве.

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В Италии же сумма замороженных активов в два раза больше, она составила 800 млн евро. "В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро", – сказал премьер-министр страны Марио Драги.

Драги отметил, что ЕС и НАТО в сложившейся ситуации показали единство в решении о введении санкций. Ограничения, по его словам, направлены на то, чтобы заставить Россию остановить ее кровавую войну против Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кротчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.

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