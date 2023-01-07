У России заканчиваются деньги на войну? Путин планирует урезать расходы и собрать дань с бизнеса 

Россия в 2023-м планирует отменить или урезать часть доходов, которые не связаны с оборонной. Кроме того, в РФ разработали механизм "единовременной выплаты" от производителей удобрений и угля, а также увеличить дивиденды от государственных компаний.

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Bloomberg ознакомился с планом повышения сборов с бизнеса. В постановлении правительства РФ эти усилия называются частью "мобилизации доходов". Они также приказывает выделить 175 миллиардов рублей (2,4 миллиарда долларов) на дополнительные расходы для переселения 100 000 человек из Херсонской области в РФ.

Бюджет России все больше сжимается, поскольку война президента РФ Владимира Путина продолжается уже второй год, а экономика сокращается из-за широких санкций США и Европы. Дивиденды и налог на непредвиденные расходы, уплачиваемые "Газпромом", уже помогли увеличить профицит бюджета в конце прошлого года.

Путин пообещал "не ограничивать" военные расходы на войну, при этом социальные программы остаются самой крупной отдельной статьей бюджета. Напротив, расходы на образование и медицину сокращаются.

Минфин, который в прошлом году прогнозировал дефицит бюджета на уровне 0,9% от ВВП, теперь ожидает дефицита на уровне 2% и в 2022, и в 2023 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство США ввело запрет на импорт российского золота. Новые контракты заключаться не будут. Ограничения призваны урезать доходы Кремля, за счет которых РФ спонсирует войну в Украине. Продажа золота – на втором месте в рейтинге самых прибыльных сфер для бюджета России (после энергоресурсов).