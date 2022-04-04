У Путина признались, зачем потребовали платить за газ в рублях: Латвия может поддаться ультиматуму агрессора

Прессс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия требует платить за газ рублями, чтобы у ЕС не было возможности арестовать платежи. Несмотря на то, что переход на рубли не предусмотрен подписанными долгосрочными контрактами, некоторые страны рассматривают возможность поддаться шантажу. К примеру, в Латвии поставщик газа Latvijas gāze заявил, что уже изучает такую возможность.

Как сообщает издание "Ведомости", о том, что переход на рубли "обезопасит" платежи, признался журналистам Песков. Ранее ряд экспертов призывал ЕС переводить оплату за газ на специальный счет, после заморозить его и ограничить доступ до того момента, пока Россия не прекратит войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин фактически в ультимативной форме потребовал с ЕС с 1 апреля платить за газ в рублях, иначе поставки могут прекратить. Как пишет латвийское издание Delfi, Латвия рассматривает возможность выполнить такой ультиматум.

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Latvijas gāze заключила с российским "Газпромом" долгосрочный договор о поставках природного газа до 2030 года, который предусматривает расчеты за природный газ в евро. "Первое впечатление такое, что порядок расчетов – в российских рублях – формально не нарушает санкционный режим и возможен. Сейчас Latvijas gāze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна", – говорится в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили свободное обращение наличного доллара, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки, а при покупке ввели огромные комиссии. Это позволило опустить "официальный курс доллара" до отметки ниже 90 рублей, хотя на россиян это никак не повлияло.

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