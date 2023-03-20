У чиновников Путина "отбирают" iPhone: в Кремле испугались шпионов

Сотрудникам администрации Путина, которые будут заниматься кампанией по выборам президента-2024, придется избавиться от iPhone – сделать это от них требуют до 1 апреля. Причина – распространенное среди властей РФ мнение, что эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами.

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Вместо iPhone кремлевским чиновникам "рекомендовали" использовать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или "Аврора". "Последняя разработана российской компанией "Открытая мобильная платформа" – "дочкой" ПАО "Ростелеком", – сообщают росСМИ.

Кроме сотрудников внутриполитического блока администрации Путина, как отмечается, указание избавиться от iPhone получат и чиновники региональных внутриполитических блоков. В сам же условный внутриполитический блок АП, подчеркивается, входят четыре управления:

по внутренней политике;

по общественным проектам;

по обеспечению деятельности Госсовета;

по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

"Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам президента-2024, подготовка к которой активизировалась в начале 2023 года", – говорится в материале.

Это не первый случай

Ранее же федеральные власти РФ "обращали внимание" губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на "необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями". А чуть позже российским чиновникам рекомендовали отказаться от использования Zoom в пользу местной Trueconf.

В то же время в РФ намерены создать "суверенную мобильную экосистему", в основе которой будут независимые от западных IT-гигантов технологии. "ОС "Аврора" разрабатывалась именно по этой логике. ... Насчет нее есть несколько непубличных поручений президента", – отмечают авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

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