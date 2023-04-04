У Илона Маска "отобрали" звание самого богатого человека в мире: кто его замнил

Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле. В настоящее время он второй – с состоянием в 180 млрд долларов (ранее было 219 миллиардов) . Главным же богачом мира стал француз Бернар Арно – руководитель и крупнейший акционер группы компаний Louis Vuitton, выпускающей предметы роскоши и косметики под 70 различными брендами. Его состояние оценивается в 211 млрд долларов.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается: Маск потерял первенство "после того, как дорогостоящее приобретение Twitter поспособствовало снижению стоимости акций Tesla".

В целом же, подчеркивается, в настоящее время в мире насчитывается 2 640 миллиардеров. Тогда как годом ранее их было на 28 больше.

"Общее состояние миллиардеров составляет 12,2 трлн долларов. Что на 500 млрд долларов меньше, чем в марте 2022 года", – говорится в материале.

Кто вошел в десятку самых богатых людей мира

На третьем месте среди богатейших людей Земли – после Арно и Маска – расположился владелец корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 114 млрд долларов. Далее идут:

соучредитель компании Oracle (крупного производители и поставщика программного обеспечения для бизнеса и серверного оборудования) Ларри Эллисон – 107 млрд долларов;

глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт – 106 млрд долларов;

основатель и в прошлом крупнейший акционер Microsoft Билл Гейтс – 104 млрд долларов;

учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg Майкл Блумберг – 94,5 млрд долларов;

владелец множества компаний в Латинской Америки Карлос Слим Элу – 93 млрд долларов;

основной владелец холдинга Reliance Industries, который владеет нефтеперерабатывающими, нефтегазовыми, телекоммуникационными и ритейлинговыми компаниями в Индии Мукеш Амбани – 83,4 млрд долларов;

ранее гендиректор Microsoft, сколотивший состояние в основном за счет бонусов и зарплаты в этой компании, Стив Балмер – 80,7 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Илон Маск просит суд отклонить иск, в котором он обвиняется в продвижении криптовалюты Dogecoin. Группа истцов еще в 2022 году потребовала у него 258 млрд долларов, обвинив в поддержке финансовой пирамиды.

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