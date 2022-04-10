У Байдена заявили, что Россия вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира

Экономика страны-террориста, вероятнее всего, вскоре перестанет входить в крупнейшие экономики мира из-за санкций, которые ввели против РФ в связи с войной в Украине. Уже в 2022 году она упадет примерно на 10-15%.

"Если посмотреть на прогнозы по поводу российской экономики, то, вероятно, в текущем году упадет примерно на 10-15%. Она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на них оказываем", – рассказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC News.

Он также указал, что сейчас российскую экономику искусственно поддерживают местные банки. "Банкам правительство не разрешает продавать доллары клиентам. Таким образом, оно защищают рубль. Но это огромные экономические затраты для российской экономики", – отметил Салливан.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад нанес серьезный удар по российской экономики из-за вторжения РФ в Украину, а рубль практически "превратился в пепел". Он добавил, что выход из рынка России сотен крупных компаний является результатом введенных санкций.

"Более 400 разных лиц и компаний оставили Россию полностью, даже включая McDonald's. И это был результат беспрецедентных санкций. Рубль практически превратился в пепел. И это действительно так", – заявил Байден в ходе брифинга, который транслировался на YouTube.

Американский лидер добавил, что экономика РФ практически упала наполовину. Она была одной из наибольших в мире, прежде чем Путин начал это вторжение. При этом совсем скоро она не будет входить даже в топ-20 крупнейших экономик мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия готова к новым санкциям против России, а также призывает все европейские компании к выходу с российского рынка. При этом рост цен на электроэнергию в этой стране не станет причиной отказа от санкций, ведь их главная цель – остановить кровавую войну, которую развязала Россия. Страна готова в короткие сроки отказаться от нефти и газа из страны-террориста.