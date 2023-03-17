Турция по требованию США перестала обслуживать российские самолеты: запретили даже заправляться 

Министерство таможни и торговли запретило обслуживание российских и белорусских самолетов, если они имеют как минимум 25% комплектующих из США. Такое решение приняли по требованию Управления промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

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Как пишет издание Аirport haber, решение коснется самолетов авиакомпаний Aeroflot, AZUR Air, Belavia, PEGAS Fly, Rossiya, S7 Airlines, UTAIR, YAMAL, MAHAN. С 14 марта прекращено оказание различных услуг российско-белорусским воздушным судам, которые хотя бы частично производятся в США.

"В этом контексте частным, грузовым, коммерческим, чартерным воздушным судам или воздушным судам, произведенным в любой иностранной стране и содержащим более 25 процентов сырья американского происхождения, запрещается заправка и предоставление сопутствующих услуг, если они направляются в Россию и Беларусь", – говорится в материале.

Решение было принято в соответствии с письмом Управления промышленности и безопасности при Министерстве торговли США относительно экспортной практики. Вот запрещенные самолеты:

С момента начала полномасштабной войны в Украине российская авиация столкнулась с рядом проблем. К примеру, чтобы заменить сломанные детали, часть парка приходится разбирать на запчасти. Но главное – из-за санкций РФ отключили от обновлений международных маршрутных карт, а это делает посадку самолетов опасной.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший в мире авиаперевозчик AerCap Holdings потерял 113 самолетов. Россия конфисковала их в ответ на санкции из-за войны в Украине.

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