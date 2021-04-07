Цены на газ в Европе подскочили до максимума за два месяца: названа новая стоимость

Цены на газ в Европе выросли до максимума за почти два месяца по причине похолодания. Так, контракт з поставкой 7 апреля на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. куб. м, что является максимальным значением с 9 февраля.

Средняя котировка "на день вперед" в марте стоила $218, в феврале – $219, в январе – $257 за тысячу куб. м. С начала 2021-го средняя цена контракта на TTF составила $220 за тысячу куб. м. Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на "Интерфакс".

В конце марта Европа открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам придется компенсировать рекордный отбор за прошлую морозную зиму – из хранилищ было поднято почти 69 млрд куб. м. Для сравнения, это на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. Теперь подземные хранилища забирают газ с рынка, а не добавляют его в холодные дни.

Поставки сжиженного природного газа на европейский рынок продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки за апрель отстают от среднего уровня за апрель 2020 года лишь на 6%. Однако этот разрыв сокращается с каждым днем.

Ранее сообщалось, что в подземных хранилищах Европы наблюдается серьезный дефицит газа. Так, 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа.

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