Ценовые ограничения на рынке электроэнергии провоцируют новый кризис, – нардеп Виктория Гриб

НКРЭКУ должна отменить необоснованные ценовые ограничения на оптовом рынке э/э и ввести полноценный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб в ходе дискуссии на платформе Центра Разумкова 21 мая (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Необходимо отменять прайс-кепы и срочно ввести запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси как минимум до конца года. Это не конкуренция, это демпинг, и он представляет угрозу нашей энергетической независимости", - сказала она.

Народный депутат подчеркнула, что президент подписал закон о предоставлении полномочий НКРЭКУ для ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси в 31 декабря 2021, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки только на 4 месяца.

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Так, по словам народного депутата, за первые три месяца 2020 цены на оптовом рынке электроэнергии Украины были на 25-30% ниже цены в европейских странах, а сегодня они упали уже в 3 раза.

Кроме того, Гриб обратила внимание на ситуацию, которая сложилась в стране с ценами на электроэнергию различных видов генерации.

"Энергоатом сегодня убыточная компания, хотя еще два года назад был прибыльным предприятием. Для того, чтобы он был безубыточным нужно продавать электроэнергию на рынке по 1,53 грн / кВтч, но они продают намного ниже", - отметила народный депутат.

Народный депутат также поддержала озвученные во время мероприятия инициативы Центра Разумкова по стабилизации ситуации на энергорынка, среди которых введение запрета государственным производителям электроэнергии осуществлять продажу без физического производства и запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Кроме этого, Гриб пообещала направить предложения в Министерство энергетики и в Офис президента.

Напомним, импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.