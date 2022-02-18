Ценовой шок: вторжение России в Украину может обрушить рынки газа и нефти

В случае полномасштабного вторжения России в Украину на рынках нефти и газа произойдет ценовое потрясение. Как заявил глава мюнхенского Института экономических исследований ifo Клеменс Фюст, возникнет, по меньшей мере, временный ценовой шок.

"Ценовой шок, по меньшей мере временный, возникнет, даже если поставки газа не будут ограничены", – заявил он в пятницу, 18 февраля. Фюст отметил, что эта проблема затронет в одинаковой мере население и промышленность в Германии, пишет DW.

Специалист указал о взаимной зависимости России и Европы в энергосфере. Он говорил, что прекращение экспорта энергоносителей маловероятно. Но в противном случае ЕС мог бы переориентироваться на закупки газа у других стран. По его словам, создание в Германии инфраструктуры для приема поставляемого морским путем СПГ (сжиженного природного газа) является целесообразным.

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Как пишет Bloomberg, в ЕС ищут способы создать стратегические запасы природного газа, чтобы лучше подготовиться к следующей зиме. Европейская комиссия планирует предложить стимулы и обязательства для обеспечения достаточных запасов газа. План будет включать в себя юридическое требование к государствам-членам иметь минимальный уровень хранения к 30 сентября каждого года.

Ранее сообщалось, что Европа уже подготовила план на случай прекращения поставок газа из России. Больше всего в ЕС рассчитывают на поставки СПГ – представители союза уже поговорили с крупными поставщиками.

Такие меры, кстати, в перспективе помогут снизить энергозависимость от РФ в целом и перейти к "чистым" источникам энергии. В Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что хотят, чтобы США стали основным поставщиком газа.

"Теперь наши модели показывают, что в случае частичного прекращения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом", мы, скорее, будем в безопасности", – цитирует главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Reuters. ЕС уже ведет переговоры с Соединенными Штатами, Катаром, Египтом, Нигерией и Южной Кореей об увеличении поставок СПГ либо путем дополнительных поставок, либо обмена контрактами.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянские власти хотят снизить зависимость от российского газа. Как заявил замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано, правительству следует обратить внимание на Алжир, Азербайджан и Туркменистан. Последние могут стать альтернативными поставщиками топлива.