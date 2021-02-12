Ценность биткоина равна нулю, он лопнет – экономист, который предсказал кризис 2008-го

Американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, заявил, что ценность биткоина равна нулю. При этом, если бы к тем, кто производит (майнит) криптовалюту применялись общие налоги, цена была бы отрицательной.

Об этом он написал в своей колонке для Financial Times. По мнению Рубини, утверждения о том, что биткоин – "цифровое золото", подпитывают пузырь на рынке криптовалют. Экономист уверен, что этот пузырь снова лопнет, как это уже было к 2017 году.

Также Рубини заявил, что называть биткоин и другие токены валютой некорректно, поскольку они не являются расчетной единицей или масштабируемым средством оплаты.

К слову, энергией, которую использует биткоин, можно питать все чайники, используемые в Великобритании в течение 27 лет. Также предполагает, что количество электроэнергии, потребляемое каждый год включенными, но неактивными домашними устройствами в США, может питать всю биткойн-сеть в течение года.

Напомним, 9 февраля курс криптовалюты трижды побил исторический рекорд. В пике цена превысила отметку в $47 тысяч за единицу. По капитализации биткоин уже превысил объем денежной массы российской валюты.

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