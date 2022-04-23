Франция и Германия продали России оружие, которое может использоваться в войне с Украиной – The Telegraph

Франция и Германия обошли оружейное эмбарго на продажу оружия России и вооружили ее на 273 млн евро. Они продали Кремлю бомбы и реактивные снаряды, которые, вероятно, используются в Украине.

Об этом говорится во внутреннем отчете ЕС, сообщает The Telegraph. Отмечается: для обхода санкций производителями оружия была использована известная еще с 2014 года схема, "которую ЕС прикрыл только после начала российского вторжения".

Суть этой схемы заключалась в следующем: поставки осуществлялись по контрактам, которые формально были подписаны до аннексии Крыма. После которой, собственно, ЕС и ввел эмбарго на новые поставки для армии и предприятий оборонной сферы в РФ.

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"Таким образом были проданы бомбы, ракеты, реактивные снаряды и пушки. Которые, вероятно, используются в Украине", – отмечают аналитики.

При этом подчеркивается: в общем по этой схеме оружие России продали по меньшей мере, 10 стран-членов ЕС на 350 млн евро. Среди них:

Италия;

Австрия;

Болгария;

Чехия;

Британия.

Однако больше всего в этом преуспели Германия и Франция – около 78% общего объема вооружения для России обеспечили именно они. В частности, Германия заработала таким образом 121 млн евро, продав товары двойного использования.

При этом, подчеркивается, по словам представителей немецких властей, россияне их обманули, пообещав, что будут использовать их оборудование "в мирных целях". "Если были признаки какого-либо военного использования, экспортные лицензии не предоставлялись", – приводят аналитики оправдание немецкого министерства экономики.

Франция же продала России оружия на 152 млн евро. Речь идет о:

бомбах;

ракетах;

торпедах;

оборудовании "для более 1000 российских танков";

навигационных системах для истребителей и ударных вертолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский союз ежедневно переводит России 850 млн евро за купленные нефть и газ. Этой суммы хватит на 160 ракет "Калибр". До тех пор, пока ЕС не введет энергетическое эмбарго, лишить агрессора средств на финансирования армии невозможно.