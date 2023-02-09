"Третий день не могу отправить письма": в "Укрпочте" из-за обмена лампочек организовалась огромная очередь 

В отделениях "Укрпочты", где нет отдельно места для обмена ламп, образовались огромные очереди. В компании говорят о том, что вскоре решат эту проблему, однако тем временем клиенты не могут получить услуги почтового оператора.

Видео дня

"Уже третий день не могу отправить письма. Поскольку "Укрпочта" выдает лампочки через те же окошки, где и отправка писем. Пока доходит моя очередь – выключается свет (по графику Украэнерго). И отправка письма снова переносится на неопределенный срок. Да, я знаю, что есть другие почтовые операторы. Однако для суда необходима именно "Укрпочта", – пожаловался на своей странице в Facebook журналист Владислав Бовсуновский.

В компании заявили, что уже работают над тем, чтобы сократить очереди. "Очереди в каждом отделении зависят, в частности, от дня недели так называемых "пиковых часов" и, конечно, организации процесса работы в самом отделении", – ответили в "Укрпочте".

Как отметил Бовсуновский, из-за больших очередей в отделении также произошел конфликт и между пенсионерами, которые ожидали обмена ламп.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" уже обменяла более 1 млн ламп (старые лампы накаливания обменивают на энергоэффективные LED-лампы). Это позволит значительно сократить расход электроэнергии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!