Санкції проти каналів Медведчука є, а от 104,6 мільйонів наших бюджетних гривень на пропаганду російського світу для ОПЗЖ лише в 2021 році так і залишаться!

Вимагаю від РНБОУ та правоохоронних органів підготувати подання на НАЗК про заборону бюджетного фінансування ОПЗЖ як партії, на депутатів якої накладено санкції!

Принагідно звертаюся до всіх парламентських партій та їх лідерів (Корнієнка, Порошенка, Рудик, Тимошенко) із пропозицією відмовитись від 697 мільйонів бюджетних коштів на своє утримання та партійну рекламу у 2021 році для забезпечення належного фінансування програм охорони здоров‘я загалом та боротьби з ковідом зокрема!

П.С. Нагадаю, що громадяни України підтримали петицію “Рідної країни” про скасування бюджетного фінансування партій.

Натомість, Президент Зеленський на виконання нашої петиції вніс законопроект, а ВР його підтримала лише в частині скасування фінансування для партій Шарія, Опоблоку тощо та скорочення вдвічі фінансування для парламентських партій.

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