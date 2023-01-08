Транзит газа из России через Украину в 2022 году упал до исторического минимума: что известно

Страна-террористка Россия в 2022 году транспортировала через украинскую ГТС (газотранспортную систему) около 20,35 млрд куб. метров природного газа. Это самое низкое значение транзита за время независимости нашего государства.

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Об этом свидетельствуют расчеты консалтинговой компании ExPro. По сравнению с 2021-м объемы транзита российского газа обвалились более чем вдвое – с 41,6 млрд куб. м в 2021-м до 20,35 млрд куб. м в 2022 году.

Резкое сокращение поставок газа связано с полномасштабным российским вторжением в Украину. Европа, увидев действия России, постепенно отказывается от топлива из страны-агрессорки, замещая его газом из других источников, в частности LNG.

Также Россия сама сокращала поставки газа для "недружественных стран", отказавшихся платить за газ в рублях. В общем, российский монополист "Газпром" в прошлом году сократил поставки газа в Европу до самого низкого в истории РФ уровня.

При этом по долгосрочному контракту в России забронировано 40 млрд куб. м мощностей для транзита газа через Украину. Однако использовала она только половину забронированных мощностей. Долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 гг. на условиях "качай или платы", предусматривает, что страна должна оплачивать весь забронированный объем.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цены на природный газ в Европе и Соединенных Штатах упали до уровней, которые последний раз наблюдались до того, как Россия разожгла глобальный энергетический кризис и начала полномасштабную войну против Украины. Цены упали в полтора раза.

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