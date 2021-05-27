Учитывая опыт различных фаз торговой войны с Российской Федерацией, украинские экспортеры уже сегодня должны подготовиться к подобным сценариям в отношении Беларуси. Осложнения возможны уже в ближайшее время, как в отношениях с РБ в роли страны потребителя, так и транзитного пункта в страны СНГ так и к Балтийским портам.

Далее читайте на языке оригинала – украинском.

Очевидно, що сьогодні є необхідність вступити в контакт з контрагентами для консультацій та розробки можливих схем роботи у випадку ускладнень на кордоні чи будь-яких інших ускладнень на офіційному і неофіційному рівні.

Потрібно невідкладно здійснити аналіз контрактів, приділивши особливу увагу розділам, що стосуються форс-мажорних обставин і можливості отримання висновків про істотні зміни умов виконання контракту та вирішення суперечок у міжнародних арбітражних судах.

Необхідно підготувати зміни до контрактів, враховуючи можливість продовження термінів їх виконання в разі, якщо будуть введені обмеження зовнішньоекономічної діяльності.

Проговорити з партнерами можливість отримання сертифікатів форс-мажору в Білорусі чи іншій країні, що постраждає від санкцій.

Важливо також звернути увагу на наявність відповідного розділу у контракті.

Сертифікати не звільняють від зобов’язань за контрактом, однак можуть стати важливим аргументом під час вирішення суперечок в арбітражних судах.

Звичайно, досвід з РФ демонструє, що навіть без офіційних обмежень, вантажі можуть залишатися у чергах на кордоні в зоні митного контролю через неофіційні вказівки “згори”. На цей випадок використовується такий інструмент як “Висновок про істотні зміни умов виконання контрактів”. Він дає підстави для початку переговорів з контрагентами і дає можливість продовжити контракт та зробити відстрочку платежів.

Якщо ваші контракти матимуть такі застереження, це дасть можливість Торгівельно-промисловій палаті України надати вам необхідну допомогу не лише у випадку офіційних заборон.

Беручи до уваги невизначеність нинішньої ситуації, безумовно, не варто поспішати з проплатою товарів, котрі ви планували придбати саме у Білорусі чи, навпаки, відправляти туди товари. Бо ризики “зависання” на кордоні зберігаються. А відповідно, зберігаються і неприємні ймовірності неповернення валютної виручки.

Щоб убезпечити власні інтереси важливо провести переговори з контрагентами і не поспішати виконувати взяті зобов’язання. Принаймні найближчими днями. Як мінімум до часу, коли ситуація стане зрозумілою і визначеною.

І останнє: не піддаватися паніці та негативним емоціям.

Слідкуйте за ситуацією з “холодною” головою. Тримайте зв’язок з партнерами.

І пам’ятайте: ми таке вже проходили. Важливо бути готовими.

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