Только "Северный поток-2": Россия не возобновила поставки газа в Европу через Беларусь

Российский "Газпром" снова не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" (идущий через Беларусь) для транзита газа в ЕС. При этом стало известно, что концерн в 2022 году направит 22,8 млрд рублей ($306,8 млн) на финансирование скандального "Северного потока-2". В Кремле прямо заявили, что запуск "трубы" поможет снизить цены на газ в ЕС, что в очередной раз свидетельствует о том, что газопровод – элемент шантажа РФ.

В то же время цена газа в Европе остается высокой – $875 за 1 тыс. куб. м, что в 4,5 раза выше, нежели в начале 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Yahoo! Finance.

По данным GSA Platform, для бронирования было доступно 89,1 млн куб. м в точке входа в участок магистрали в Польше. Но предложение осталось невостребованным, пишет "РИА Новости". Так, "Газпром" уже более полутора недель воздерживается от бронирования мощностей по "Ямал – Европе".

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Представитель компании Сергей Куприянов ранее заявлял, что "Газпром" готов поставлять дополнительные мощности газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота. Концерн, как он говорит, не использует этот маршрут, потому что ряд клиентов из Франции и Германии уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявки на поставку топлива.

Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока-2" завершено. По его словам, "труба" полностью готова к запуску.

Президент РФ Владимир Путин сам же на заседании подтвердил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС. Тем временем запасы в ПГХ Европы на минимуме, а цены все еще высокие, но поставки через Украину и Беларусь ("Ямал – Европа") не увеличиваются.

Кстати, об опасности "Балтийской трубы" трубят не только в Украине, но и в других странах Европы. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия и ЕС несут совместную ответственность за высокие цены на газ. Он добавил, что "Северный поток-2" является инструментом газового шантажа.

"Это правда об инфляции, которая в этой части мира очень высока. Президент России лишь подтверждает, что "Северный поток-2" – элемент газового шантажа России: если вы вежливы в Европе, мы откроем кран. Если нет – будут проблемы", – сказал Моравецкий.

Как сообщает "ТАСС", в сведениях о долгосрочных финансовых вложениях "Газпрома" в 2022 году указано, что плановый объем инвестиций в "Северный поток-2" составляет около 22,813 млрд рублей.

Кризис в Европе продолжается

Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Представители энергоотрасли в Великобритании предупредили, что страна столкнулась с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели. Эксперты говорят, что к этому привело то, что Россия не наращивает поставки топлива в Европу.

Как выяснилось, заводы во Франции вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен. Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство.

"СП-2" могут не зпустить

Немецкое правительство не исключает полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", – указал Хабек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2022 году Европа может выдвинуть новые требования к российскому газопроводу "Северный поток-2". Как сказал вице-премьер РФ Александр Новак, от этого никто не застрахован. Также он прокомментировал заявление главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что скандальную "трубу" могут вообще не запустить.