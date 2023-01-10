Табачник предал Украину, помогает Путину и сохранил элитное имущество в Киеве: чем владеет

Недвижимость экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника в Киеве и элитном пригороде арестовали. Сразу после своего бегства он переписал имущество на мать, поэтому правоохранителям в течение многих лет не удавалось арестовать активы. И только после того, как Табачник открыто предал Украину и начал работать с коллаборантами, дело тронулась с мертвой точки.

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О том, чем владеет Табачник и его брат, читайте в материале OBOZREVATEL.

Особняк в Козине и квартира в центре столицы

Министр образования времен Януковича Дмитрий Табачник сбежал в Россию сразу после Революции Достоинства. Будучи украинским политиком, он последовательно отстаивал интересы РФ. Заявлял, что все украинские чиновники должны выучить русский язык, вводил ее в сдачу ВНО, предложил родителям самим выбирать: обучать детей на русском языке, или украинском.

А сейчас, когда Россия решилась на полномасштабную войну, именно Табачник от имени Кремля контактирует с оккупационной властью, организовывают контакты с правительством РФ. А несколько месяцев назад его заметили на прощании с погибшем в ДТП коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

Предательство своей Родины и работа на врага не мешает Табачнику сохранять право собственности на целый ряд объектов недвижимости в Киеве и рядом со столицей. Будучи при власти, экс-министр не только боролся против украинского языка и делал все, чтобы заменить его на русский, он также вместе со своим братом Михаилом построил целую коррупционную систему.

Первые попытки арестовать оформленное на него имущество (речь идет о квартиры в центре столицы, земельном участке и особняке площадью в 600 квадратов) были еще в 2015-м. Но тогда Печерский райсуд отказал прокуратуре: Табачник рассудительно успел переписать свое имущество на пожилую мать Аллу. У табачника также сохранились счета в украинских банках (около 144 тыс. долларов). На днях все упомянутое выше имущество арестовали. Однако это всего лишь незначительная часть имущество, которое удалось сохранить Табачнику.

Чем владеет Табачник и семья

Дмитрий Табачник ни единого дня не занимался бизнесом. Всю свою жизнь он проработал украинским чиновником, а после бегства – служит Кремлю. При этом даже его официальному (которое Табачник оформлял на себя) состоянию могут позавидовать даже успешные предприниматели.

Табачнику не приходилось оформлять бизнес на любовниц, водителей. Его брат Михаил Табачник – в течение многих лет был надежным партнером. Согласно данным реестра, Дмитрий Табачник переоформил свой дом в Козине на улице Джерельной, 17 на мать. А буквально напротив – дом его брата.

На Михаила Табачника оформлен целый ряд компаний. Многие из схем (как-то с печатью книг или единым информационным пространством для выпускников школ) уже давно в прошлом. Но при этом у братьев Табачников все еще осталась недвижимость в самых дорогих районах Киева.

Яркий пример – ЖК Edeldorf. Компания "Фин-Инвест Менеджмент" построила многоэтажку на Печерске. Теперь же НАБУ пытается выяснить, как они могли получить разрешение на строительство. Участок находится в непосредственной близости от охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – ансамбля Киево-Печерской Лавры и находится в пределах Центрального исторического ареала.

Учредителями ООО "Фин-Инвест Менеджмент" указаны компания "А.Т. Консалтинг лимитед", но ранее компанией владела "Бартин Менеджмент Корп." из Белиза, которая являлась основателем ООО "Тиара". Последнее, в свою очередь, является одним из владельцев ООО "Грааль". В свою очередь "Грааль" – подконтрольна Михаилу Табачнику.

Эту же компанию обвинили в незаконном размещении парковки возле отеля "Днипро". "Грааль" также пыталась построить на участке офисно-гостиничный комплекс "Столичный". В 2016 году комиссия Киевсовета рассматривала проект решения "О возобновлении ООО "Грааль" договора аренды земельного участка для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостиничного комплекса "Столичный" на ул. Крещатик, 5-в, в Печерском районе Киева". В результате ООО "Грааль" было отказано в аренде.

"Грааль" пыталась построить небоскреб по улице Грушевского, 4-Б в центре Киева вместо старинной усадьбы, в которой 16 января 2019 года произошел масштабный пожар. "Грааль" Табачника также пыталась построить небоскреб по улице Грушевского, 4-Б в центре Киева вместо старинной усадьбы, в которой 16 января 2019 года произошел масштабный пожар.

В СМИ также связывали Михаила Табачника с компанией бизнесмена Игоря Черненко "Тико Констракшн" (который якобы является партнером Табачника). Однако Черненко подал в суд и информацию признали недостоверной. О связях Табачника с "Тико Констракшн" сообщали также журналисты "Наші гроші". Они утверждали, что когда Дмитрий Табачник был министром, 1500 квадратных метров в зданиях Министерства образования продали. Недвижимость купили компании, которые были зарегистрированы в том же офисном центре, что и "Тико Констракшн". При этом саму компанию напрямую называли "компанией Михаила Табачника". Однако пока связь не доказали правоохранители, утверждать о ней нельзя.

Арест имущество, которое оформлено на мать Табачника, только первый шаг. Силовикам также стоит изучить, как свои активы получил брат экс-министра, а также его бизнес-партнеры.