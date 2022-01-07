Судьба "Северного потока-2" зависит от решений Путина: в МИД Франции предупредили о последствиях

Российский газопровод "Северный поток-2" должен быть остановлен в случае, если президент РФ Владимир Путин не прекратит вторжение в Украину и не отдаст приказ об отведении войск от границ страны. Так, если этого не произойдет, Кремль должен столкнуться со "стратегическими последствиями".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters. Заявление прозвучало после встречи французских и немецких дипломатов с российскими коллегами в Москве.

Любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к "серьезным стратегическим последствиям", и одним из вариантов может быть остановка газопровода "Северный поток-2", отметил глава МИД Франции. Он уточнил, что несмотря на все заявления Путина, "Париж так и не увидел" отвода российских войск от границ Украины.

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Тем не менее, вопрос введения новый санкций против "Северного потока-2" остается нерешенным. Так, в Государственном департаменте США заявили, что санкции якобы могут подорвать "объединенный фронт" европейских стран по противодействию России.

А ранее из оборонного бюджета США исчезла поправка, которая предусматривает введение санкций против "Северного потока-2" и окружения президента РФ Владимира Путина. Соответствующая информация появилась вскоре после переговоров главы Кремля с президентом США Джо Байденом.

В тоже же время Штаты продолжают на словах осуждать российский газовый проект. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок, заявил, что Россия может использовать "Северный поток-2" в качестве рычага давления на Европу.

Также он заверил, что а случае нападения России на Украину "Северный поток-2" не будет запущен. К слову, на 10 января назначены переговоры американских и российских дипломатов в Женеве. Обсуждаться будет, в частности, военная агрессия РФ в отношении Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сертификация спорного российского "Северного потока-2" может затянуться до лета. Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин не исключает и введения новых санкций со стороны США. По его словам, газопровод вообще могут не сертифицировать.