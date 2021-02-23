Решается судьба "Северного потока-2": Германия помогает России, а Украина просит помощи у США

"Северный поток-2" после полной остановки в конце 2019-го снова перешел к активной фазе строительства. Эта новость вызвала удивление и украинской власти, и у американских партнеров. Санкции США, которые якобы уже похоронили проект, пытаются обойти. И чем ближе финальная стадия стройки, тем жестче позиция Германии. Она, вопреки всему, настаивает: трубопровод должен работать.

О том, смогут ли запустить проект и чем это грозит Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Украина объединилась с Польшей и призывает США помешать запуску газопровода.

США, даже при желании нового президента Джо Байдена (если бы оно было), отменить санкции не могут.

Германия вместе с Россией продолжает отстаивать запуск газопровода

Украина рискует потерять чуть ли не последний реальный рычаг давления на РФ

Судьба проекта будет решена уже в 2021-м

Оператор "Северного потока-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой, чтобы разрешение на строительство в их водах немедленно вступило в силу. Дело в том, что ранее такое разрешение попытались опротестовать природоохранные организации в Германии Deutsche Umwelthilfe и союз охраны природы и биоразнообразия. Пока разрешения нет, строить нельзя. Учитывая позицию немецкой власти, проблем с их регулятором не будет.

Но это всего лишь маленькое препятствие. Главная же проблема – санкции со стороны США. Они в декабре 2019-го остановили стройку на несколько лет. А сейчас документ (в том числе с помощью украинских консультантов) прописали так, что даже полностью построенный газопровод нельзя будет сертифицировать, застраховать и запустить.

Попасть в санкционный список для любой международной компании означает лишиться доступа к капиталам, потерять клиентов и оказаться на грани банкротства. Проблему пытается решить Германия – они придумали специальный климатический фонд, который должен взять на себя удар и провести те работы, которые побояться делать частные компании.

"Немцы недовольны, что США им диктуют, как сотрудничать с Россией. Германия в свою очередь публично поддерживает Украину, громче всех кричит о российской агрессии, о нарушении свобод, о недопустимости нарушения территориальных границ, а сама с этой же Россией строит трубу, чтобы газ покупать напрямую, в обход Украины и Польши. Это еще раз подтверждает, что собственные интересы им куда дороже", – прокомментировал ситуацию один из нардепов от "Слуги народа".

"Строительство вообще не должно было начинаться. Мы не понимаем, как это произошло. Но однозначно это ничем не закончится. У США есть четкая позиция, она меняться не будет", – рассказывают в "Нафтогазе". Уполномоченный компании по работе с органами государственной власти Вадим Гламаздин пояснил: санкции против "Северного потока-2" уже прописаны в законе. Поэтому даже если бы президент США Джо Байден по какой-то причине изменил свою позицию, отменить решение не удалось бы.

"Американские санкции – это такая штука, которую сложно обойти, потому что она уже является законом. И этот закон обязателен к исполнению, а не по усмотрению администрации", – отметил он в эфире канала OBOZREVATEL.

Партнер консалтинговой компании Rusenergy Михаил Крутихин уверен, что "Северный поток-2" уже "мертв", мол, его остановили еще в декабре 2019-го. А то, что происходит сейчас – жалкие попытки завершить проект. "Юридически газопровод будет под санкциями и мало какая компания на это решится. А технически – трубоукладочная баржа "Фортуна" не оборудована для работы на больших глубинах. Если ее начнут переоборудовать, то любая компания, которая этим занимается, автоматически попадает под санкции", – поясняет эксперт.

Запуск "Северного потока-2" повредит не только Украине, но и Польше, которая также зарабатывает на транзите. Издание Рolitico опубликовало обращение двух министров иностранных дел (Украины и Польши), которые попросили Джо Байдена сделать все возможное, чтобы не допустить запуск газопровода. "Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы не допустить завершения проекта", – говорится в обращении.

В то же время Германия пытается договориться с США о нескольких вариантах смягчения санкций. Например, подписать договор с "Газпромом" о том, что Россия сохранит транзит газа через Украину, и если это обязательство будет нарушено, то поставки по "Северному потоку-2" будут заморожены.

Для Украины любой подобный вариант неприемлем. Политическая ситуация стремительно меняется, а Россия уже доказала, что способна нарушить уже взятые на себя обязательства. Главное, если "Северный поток-2" будет работать, стратегическое значение украинской газотранспортной системы будет потеряно.

Кстати, сами США не заинтересованы, чтобы Европа потребляла российский газ и отказывалась от диверсификации (разделения) поставок. Они также имеют свои интересы: могут продавать сжиженный газ.

Самое важное: в августе-октябре (дата не назначена) в Германии пройдут парламентские выборы. Вероятно, представителей "зеленых" во власти станет больше, а они выступают категорически против российской "трубы". И если немцы не успеют к этому моменту запустить газопровод, существует вероятность, что новая власть не позволит этому случиться.

Тем временем в России в очередной раз обновили сроки запуска газопровода. Обещают ввести его в эксплуатацию уже в этом году. Получится ли у россиян реализовать проект, станет известно уже в ближайшие месяцы. Когда пройдет этап строительства и придется искать компании, которые решатся дать сертификат и застраховать трубопровод.