"Страна быстро деградирует в 1950-е годы": эксперт спрогнозировал дефолт России

Дефолт России, развязавшей войну с Украиной, уже приближается, заявил финансовый аналитик Эрик Найман. Он напомнил, что международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг страны с "B3" до "Ca", а это предпоследняя ступень. Ниже находятся только Ливан и Венесуэла.

"Минфин РФ и многие заемщики готовы погашать и обслуживать госдолг, но фактическая реализация якобы будет зависеть от санкций. По факту выглядит так – россияне перечисляют рубли на спецсчета для выплат по долгам и предлагают кредиторам забрать эти рубля. Вот только кредиторы не соглашаются и наступает технический дефолт", – написал Эрик Найман в своем Facebook 7 марта.

Экономика России потерпит крах

Видео дня

Эксперт указал на обвал российских рынков. Сейчас россияне ждут открытия Московской биржи после 8 марта, чтобы понять, сколько активов у них осталось. "Все будут готовы продавать любой ценой, чтобы спасти хоть какую-то часть своих сбережений", – объясняет он.

По словам Наймана, разорятся тысячи или даже сотни тысяч россиян. Ранее Центробанк РФ ввел для граждан страны-агрессора ограничения, из-за которых теперь:

за границу платить нельзя;

за границу можно взять до $10 тыс. (на каждого выезжающего члена семьи);

перевести деньги на свой счет за границу нельзя, а другому человеку можно перечислить только до $5 тыс. в месяц;

оплатить покупки на зарубежных сайтах нельзя.

Также специалист рассказал о ряде нарастающих проблем в РФ – от затруднений с запчастями и коллапсом во внутренних грузоперевозках до походов к стоматологу (ибо почти все медицинские компоненты являются импортными).

"Список нарастающих проблем в РФ можно продолжать бесконечно. Страна быстро деградирует в 1950-е годы. Готовьтесь провести весенний отпуск (если у вас еще есть работа) не в Египте или Турции, а за посадкой картошки, чтобы осенью было что кушать", – говорит Найман. Хотя и тут вопрос непростой, так как семена ведь тоже в основном импортные.

"Но поверьте, эти проблемы ничто по сравнению с тем кошмаром, который творится сейчас в Украине. Российские танки, БТР, артиллерия, крылатые ракеты, бомбардировщики, штурмовики и просто солдаты продолжают уничтожать украинские населенные пункты и людей. Количество убитых и раненых гражданских в Украине растет так стремительно, что уже выглядит осознанным и целенаправленным геноцидом", – подытожил Найман.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!