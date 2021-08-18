США заморозили "Талибану" активы центрального банка Афганистана: известны подробности

Американское правительство заморозило активы Центрального банка Афганистана на сумму почти $9,5 млрд и прекратило поставки наличных денег. США пытаются помешать движению "Талибан" получить доступ к деньгам.

Это подтвердил официальный представитель администрации США, сообщает Al Jazeera. Чиновник заявил, что активы центрального банка не будут доступны талибам.

И.о. главы Da Afgan Bank, центрального банка страны, Аджмал Ахмади написал 16 августа в своем Twitter, что поставки долларов прекратятся, поскольку Соединенные Штаты пытались заблокировать любые попытки талибов получить доступ к фондам. Часть активов банка находится на счетах в Федеральной резервной системе Нью-Йорка и финансовых учреждениях США.

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Американские санкции в отношении "Талибана" означают, что они не могут получить доступ к средствам. Большая часть денег сейчас находится не на территории Афганистана.

Ранее сообщалось, что представители "Талибана" объявили общую амнистию для государственных служащих и разрешили им вернуться к своей работе. При этом они заверили, что их жизнь "будет максимально привычной".

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