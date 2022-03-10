США выделят еще $50 млрд на гуманитарную помощь Украине

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США выделят $50 млрд на гуманитарную помощь Украине, заявила вице-президент Штатов Камала Харрис 10 марта. Их предоставят через Всемирную продовольственную программу ООН.

Деньги собираются выделить из программы продовольственной помощи. Об этом Харрис заявила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, которая доступна на сайте Белого дома.

По словам вице-президента, цивилизованный мир чувствует ярость, когда видит, что происходит в нашем государстве. Она также отметила преступления, которые совершает Россия. В частности, обстрелы роддома и детской больницы в Мариуполе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, МВФ (Международный валютный фонд) одобрил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 млрд долларов. Исполнительный совет фонда выразил поддержку украинскому народу.

10 марта глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко подтвердил, что МВФ перечислил Украине 1,4 млрд долларов. "Денежные средства... помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", – объяснил Шевченко.

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