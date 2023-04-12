США ввели новые санкции против России: в черном списке оказались "Юнармия" и вице-премьер Хуснуллин

США расширили санкции против России. В частности, в список попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, детско-юношеское провоенное движение "Юнармия", компания "Мегафон" и "Металлоинвест".

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Об этом сообщает минфин США. Также список подсанкционных физлиц пополнился такими именами:

Валерий Казикаев, член СД "Металлоинвеста";

Вахтанг Кочаров, Назим Эфендиев, Владимир Стрешинский – руководители ряда зарубежных компаний Алишера Усманова;

Натан Винер, пасынок Алишера Усманова;

семья Андрея Скоча – отец, Владимир Скоч, и дочь, Варвара Скоч.

Среди юрлиц из черного списка также оказались компании, связанные с Усмановым (большинство входит в "кипрскую сеть" олигарха). Под санкции попала и Rusatom Overseas, компания "Росатома", отвечающая за строительство за границей центров ядерной науки и технологий.

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