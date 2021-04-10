Будівництво "Північного потоку-2" може зупинитися: який удар по "головному проєкту Путіна" готують США

Міністерство юстиції США вже затвердило два пакети санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Їх можуть презентувати Конгресу вже в травні, а остаточне рішення про те, хто увійде до списку санкцій, буде ухвалювати особисто президент Джо Байден.

Чим загрожують газопроводу нові санкції США – розбирався OBOZREVATEL.

Оператор проєкту "Північний потік-2" швейцарська компанія Nord Stream 2 AG станом на 31 березня оцінила готовність газопроводу на 95%. За їхньою інформацією, укладено 2339 км із 2460 км. Доробити залишилося 121 км труб, приблизно 5%.

Останнім часом укладання триває не так швидко, як планувала російська сторона. Роботи регулярно зупиняють через несприятливі погодні умови. Останній простій трапився з 4 до 8 квітня. А сумарний простій суден, які будують "Північний потік-2", наблизився вже до трьох тижнів.

Але в США вже пригрозили повністю зупинити будівництво новими санкціями. А також адміністрація президента Джо Байдена вирішила призначити спецпредставника, який буде відповідати за переговори про припинення будівництва газопроводу. За неофіційними даними, цю посаду запропонували ексспецпосланникові США з міжнародних енергетичних питань Амосу Хохштейну. Але він поки згоди не дав.

Перша хвиля санкцій США щодо "Північного потоку-2" набула чинності наприкінці грудня 2019-го. Через це будівництво припинилося більш ніж на рік. Багато іноземних компаній покинули проєкт, але два місяці тому роботи знову стартували в обхід санкцій. Переважно силами двох російських трубоукладачів: "Фортуна" й "Академік Черський".

Як повідомляє газета Politico з посиланням на джерело в адміністрації США, американський Мін'юст уже затвердив два пакети санкцій проти "Північного потоку-2", але їх зміст поки не розкрито. За даними видання, завізовані списки зачіпають компанію-оператора Nord Stream 2 AG і її главу Матіаса Варніга. Якщо санкції дійсно застосують проти компанії-оператора, роботи продовжити не зможуть.

Ці пакети санкцій презентують Конгресу вже в травні. Наразі невідомо, чи увійдуть до остаточних списків Nord Stream 2 AG і Варніг. Рішення буде ухвалювати особисто президент США Джо Байден.

"Судячи з намірів адміністрації США, вони збираються добитися зупинки будівництва "Північного потоку-2", – говорить глава Комітету економістів України Андрій Новак. – Але у них також ідуть переговори з Німеччиною з приводу того, чи дійсно до кінця зупинити цей проєкт, або дати йому добудуватися, але з певними умовами й запобіжними заходами для України щодо обсягів транзиту через ГТС. Потрібно дочекатися результатів переговорів, щоб розуміти, чи будуть Штати йти до кінця, щоб зупинити це будівництво".

У той же час радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін раніше в інтерв'ю OBOZREVATEL висловлював упевненість, що будівництво з високою ймовірністю буде зупинено.

"Я б сказав, що на сьогодні ймовірність зупинки цього проєкту дуже висока. Поки робота не зупинена, ймовірність таких санкцій наближається до 100%. Тому ми вважаємо, що цей газопровід недобудують", – підсумував Гламаздін.

Зупинка "Північного потоку-2" – величезний удар по економіці Росії. За даними російського Інституту національної енергетики, з 9,5 млрд євро, які планували витратити на проєкт, у нього вклали вже 5 млрд євро. Якщо будівництво зупинять – ці гроші залишаться фактично "поховані" на дні моря.

В очікуванні санкцій із середини березня російський рубль уже почав послаблюватися щодо долара та євро. А їхнє оприлюднення стане додатковим ударом для російської валюти.

Тому експерти впевнені, що санкції проти "Північного потоку-2" – один із найбільш ефективних методів впливу на Росію загалом.

"Окремі санкції проти людей – це дієва річ, але вони не зачіпають Росію, як таку, – говорить виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Це створює певні неприємності, але не б'є по економіці. А ось економічні санкції – зачіпають всю країну. "Північний потік-2" – теж зачіпає всю країну. Тому, з моєї точки зору, саме такі санкції найбільш дієві".

Нагадаємо:

"Північний потік-2" – газотранспортна система, яка проходить через виключні економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Проти цього будівництва активно виступають Україна, Польща, країни Балтії і США. Вони вважають, що через цей проєкт Європа може впасти в залежність від російського газу, а для Києва це може спровокувати й втрату прибутку від транзиту в розмірі 3 мільярдів доларів щорічно.

Незважаючи на те, що Росія запевняє, нібито добудові проєкту нічого не може завадити, – насправді "ключ" від "Північного потоку-2" зараз лежить у Вашингтоні. Поки США стримує від рішучих дій бажання налагодити відносини з Німеччиною, з якою остаточно зіпсувалися контакти за минулого президента Дональда Трампа. Але в той же час заяви офіційного Вашингтона досить однозначні, там "Північний потік-2" вважають "поганою ідеєю". Через санкції проєкт уже покинули сертифікаційні та страхові компанії. Якщо ж під санкції потрапить і компанія-оператор, шанси запустити "Північний потік-2" наблизяться до нуля.