США могут ввести санкции против российского "Росатома"

Правительство США взвешивает санкции против госкорпорации "Росатом". На данный момент Белый дом оценивает потенциальные последствия, но окончательное решение еще не принято.

"Росатом" является "деликатной мишенью" Штатов, так как на компанию и ее дочерние предприятия приходится большая доля импорта и добычи урана, а также есть соглашения о поставках ядерного топлива в страны Европы. Об этом сообщает Bloomberg 9 марта.

На Россию приходится около 16,5% урана, импортированного в США в 2020 году, а также 23% от импорта урана, необходимого для питания парка ядерных реакторов. Они обычно нуждаются в дозаправке каждые 18-24 месяца, а коммунальные предприятия обычно покупают топливо на годы вперед и поддерживают значительные запасы.

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Отмечается, что такие санкции могут привести к росту цен на уран и оказать большое влияние на операторов атомных станций, таких как Southern Co. и Exelon Corp. "Мы не можем позволить себе не иметь российского урана. Российский уран дешевле, а США не производят уран", – сказал Крис Гадомски, аналитик ядерной отрасли из Bloomberg NEF.

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