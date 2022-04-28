США хотят отдать активы российских олигархов Украине: у Байдена уже готовят законы

Арестованные Соединенными Штатами Америки активы российских олигархов могут конфисковать и направить на восстановление Украины. В США уже готовят законодательную почву для такого процесса.

В Конгресс соответствующую инициативу планирует подать Белый дом, сообщает его пресс-служба. Речь идет о целом законодательном пакете, отмечается в сообщении. В нем будут прописаны:

административный процесс быстрой конфискации в США имущества, которое принадлежит подсанкционным российским олигархам, а также имущества, которое используется для уклонения от санкций;

предоставление возможности передачи доходов от конфискованного имущества олигархов Украине для возмещения ущерба от российской агрессии.

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"В соответствии с предложением... конфискованные средства, связанные с коррупцией, санкциями и нарушениями экспортного контроля, будут использоваться для возмещения ущерба, причиненного российской агрессией в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Среди дополнительных предложений – увеличить до 10 лет срок давности для дел по уклонению от санкций. Также США намерены криминализировать доходы от коррупционных сделок с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который позволит конфисковывать другие связанные с Россией активы. Речь идет об активах стоимостью от $2 млн, в том числе принадлежащие российским энергетическим компаниям.

Активы предлагается продавать. Вырученные деньги собираются передать Украине, а также потратить на развитие "гражданского общества в РФ" и демократии в стране-агрессоре.