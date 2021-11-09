"Северный поток-2" снова оказался под угрозой санкций США

Сенаторы из Республиканской партии США предложили ввести санкции против оператора газопровода "Северный поток-2" – компании Nord Stream 2 AG. Они предложили внести соответствующую поправку в законопроект об оборонном бюджете на 2022 финансовый год.

С предложением выступили шестеро законодателей во главе с Джимом Ришем, сообщает Reuters. Он руководит комитетом сената США по международным отношениям. Скан документа опубликовал в Twitter корреспондент Bloomberg Дэниэл Флэтли.

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Если предложение сенаторов-республиканцев будет принято, президент США Джо Байден будет обязан ввести санкции против любой организации, ответственной за планирование проекта, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". А кроме того – против основного акционера такой компании. Сделать это он должен будет не позднее чем через 15 дней после принятия поправки.

Российский "Газпром" готов запускать свой газопровод "Северный поток-2". Впрочем, конкретная дата запуска не называется.

О готовности "трубы" к работе сообщил инвесторам заместитель начальника департамента "Газпрома" Алексей Фиников. "Газопровод "Северный поток - 2" завершен и готов к запуску", – сказал он.

В то же время отмечается: комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора Фиников отказался. Вместо этого он сообщил, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

Несмотря на поступающие из России заявления, реально "Северный поток-2" сможет заработать не ранее марта или даже мая 2022 года. Причина проста: отсутствие сертификации. А без нее начать коммерческую прокачку газа невозможно.

Заявку же на сертификацию оператор газопровода – компания Nord Stream 2 AG – направила Федеральному сетевому агентству Германии Bundesnetzagentur только 13 сентября. У немецкой стороны есть 4 месяца, чтобы ее рассмотреть.

После этого проект решения агентства передадут Еврокомиссии. На рассмотрение у нее есть 2 месяца, но этот срок может быть продлен еще на такой же период.

Это объясняется высокой степенью внимания, прикованного к "трубе". Из-за этого решение немецкого регулятора и дальнейшее решение Еврокомиссии будут рассматриваться буквально под микроскопом с точки зрения соблюдения верховенства права ЕС.

По словам руководителя программ аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, заполнение газом первой нитки газопровода – это демонстрация со стороны РФ того, что у них все технически готово. Этим они хотят ускорить сертификацию, к тому же, на своих условиях.

Такого же мнения придерживается и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар. "Идет просто игра нервов. Заполнением первой нитки Россия хочет показать своеобразную "морковку" ЕС", – отмечает он.

С другой стороны, по словам Гончара, РФ продолжает "бить Европу кнутом", ведь она не увеличивает транзит через ГТС Украины и газопровод "Ямал – Европа". "Они считают, что время работает на них и по мере того, как приближается зима, европейцы будут более сговорчивы", – подчеркивает он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что европейские специалисты предупреждают о широкомасштабной атаке на регион со стороны РФ. Речь идет о резком сокращении поставок газа в Западную Европу.