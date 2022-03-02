США, ЕС и большинство развитых стран закрыли небо для России: летать не смогут даже олигархи

Российские самолеты, самолеты, которые контролируются РФ, зарегистрированы в ней или принадлежат их олигархам не могут пересекать воздушное пространство 38 стран, в том числе США, ЕС и Канаде. При этом Штаты присоединились к этому списку 2 марта, позже, чем страны-партнеры.

Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта США. "Соединенные Штаты поддерживают наших союзников и партнеров по всему миру в ответ на неспровоцированную агрессию Путина против народа Украины", – заявил министр транспорта США Пит Буттиджич.

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Помимо запрета российским самолетам летать через территорию указанных стран или тем более на ее территорию, вскоре у РФ не будет также и самих самолетов. Boeing отказался обслуживать свои самолеты, которые уже есть в РФ, а новые поставлять не будет.

Гражданская авиация России полностью уничтожена санкциями. Ситуация будет ухудшаться с каждым днем. Кроме того, постоянно расширяется список тех стран, которые присоединились к запрету на полеты для российских самолетов.