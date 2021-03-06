Создатель Twitter продает свой первый твит: предлагают $500 тыс.
Создатель Twitter Джек Дорси на аукционе продает свой первый твит. Сейчас за одно предложение миллиардеру предлагают заплатить $500 тыс.
Ссылку на аукцион Дорси оставил в своем микро-блоге. Твит в форме независимого токена (NFT) опубликован в 2006 году. "Просто устанавливаю свой Twitter", – написал Дорси.
Non Fungible Token (NFT) – невзаимозаменяемая запись в блокчейне. Такой токен – уникальный и его нельзя подделать. Поэтому NFT используют для того, чтобы закрепить свои авторские права.
Джек Дорси – один из самых известных сторонников биткоина. Его состояние оценивают в $13,4 млрд. В 2020 году Дорси пожертвовал $1 млрд фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19.
Ранее компания Injective Protocol выкупила у нью-йоркской галереи работу Бэнкси и сожгла ее в прямом эфире, чтобы создать невзаимозаменяемый NFT-токен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Биткоин может подорожать с $37 558 до $41 000 за монету, так как критически важный технический барьер в $35 000 уже преодолели. Причиной роста станет высокий уровень спроса на криптовалюты.