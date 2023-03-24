Со скандальным Сенниченко могут быть связаны Фукс и Хомутынник: помогли в его схеме и получили "подарок"

Экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко связан с российским олигархом Павлом Фуксом (находится под санкциями СНБО) и его партером Виталием Хомутынником. Именно Сенниченко договорился о том, чтобы компания "Укрнефтебурение" (принадлежит двоим упомянутым олигархам) отказалась от конкурса для поставок Одесскому припортовому заводу. В ответ олигархи могли получать услуги от Сенниченко, который сейчас подозревается в масштабной схеме хищения средств госпредприятий.

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Хомутынник с помощью Фонда госимущества зарабатывал сотни миллионов гривен за платную услугу "регистрации оценки недвижимости". Уже во время руководства Сенниченко Фонд госимущества сохранял эту схему.

О том, как Павел Фукс и Виталий Хомутынник могут быть связаны с Сенниченко, читайте в материале OBOZREVATEL.

Зачем Фуксу – Хомутыннику помогать Сенниченко?

Экс-главе Фонда госимущества удалось уговорить собственников "Укрнефтебурения", среди которых Фукс и Хомутынник, отказаться от участия в конкурсе на поставку услуг Одесскому припортовому заводу (подробнее об этом читайте далее), выяснили в НАБУ. Это позволило Сенниченко ежемесячно получать десятки тысяч долларов в качестве своей доли от незаконного заработка связанной с ним компании, а "Укрнефтебурение" потеряло крайне удачный контракт с ОПЗ.

Однако Фукс и Хомутынник не остались обиженными. Уже при руководстве Сенниченко продолжала работать схема, в рамках которой украинцы ежегодно платили десятки миллионов гривен за регистрацию оценки своей недвижимости. В то время как независимые фирмы жаловались: выполнить требования ФГИУ для подсоединения к площадке практически невозможно – четыре связанные с Хомутынником избранные компании практически сразу же получили лицензии.

Речь идет об "Ви ай пи департамент" (первыми получили право собирать деньги), которая принадлежит выходцу из Донецка, предпринимателю Сергею Хмаре, ООО "Про Закупівлі" (собственники Игорь Арбажан, Ирина Мельниченко и Артем Голубченко), ООО "Акцепт Онлайн" (собственники Наталья Лазун и Богдана Гасянец) и ИКЦ "АСБОУ" (собственник Ольга Дмитрук). Все компании были связаны между собой. Они ежегодно собирали с украинцев около 600 млн грн. При продаже недвижимости нужно было заплатить за вход на избранную Фондом площадку. Эта схема продолжала работать при руководстве Сенниченко, тогда как связанные с Хомутынником компании получали прибыль ни за что.

На данный момент схема ликвидирована, однако вернуть деньги уже невозможно. Кроме того, Павел Фукс вместе со своим партнером Виталием Хомутынником незаконно получили от государства долю в нефтяной компании. Непосредственно с Сенниченко это не связано (он занял свою должность позже), однако теперь возникает вопрос: не должно ли государство вернуть в свою собственность то, что получили по сомнительной схеме связанные с фигурантом уголовного дела олигархи.

Так, государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху Фуксу – и Украина потеряла сотни миллиардов гривен. Как выяснилось, "Надра Украины" вышли из состава учредителей ООО "Ист Юэроп Петролеум", в котором имела 33%. Ранее компания называлась "Голден Деррик". Ее создал еще министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий.

Сенниченко договаривался в пользу связанного предприятия и притворялся агентом НАБУ

Компания "Агро Газ Трейдинг" поставляла Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) газ по завышенным ценам. Это нанесло госпредприятию ущерб в размере 390 млн грн. Однако для участков схемы такой ущерб был прибылью, и его делили между участниками (50% доставалось Сенниченко).

"Агро Газ Трейдинг" принадлежит предпринимателям Александру Горбуненко и Владимиру Колоту. По версии следствия, они вступили в сговор с участниками схемы и делились"сверхприбылью. Задача Сенниченко заключалась в назначении "правильного" набсовета Одесского припортового завода (куда он включил и себя), а также обеспечения всех необходимых кадровых решений для бесперебойной работы схемы.

"Агро Газ Трейдинг" получал завышенную прибыль, государственный завод терял миллионы. Однако пришел момент объявлять конкурс на нового поставщика сырья. Событие пытались отсрочить как можно дольше.

"Контракт на давальщика (контракт между АО "ОПЗ" и ООО "Агро Газ Трейдинг. – Ред.) на 6 месяцев продлить не удается. Сегодня выдавал ****. Еле отбились. Пока 4 месяца, и готовим конкурс на январь", – писал в 2019-м экс-глава ФГИУ своим сообщникам.

Конкурс провели, выиграло предприятие "Укрнефтебурение". И тут Сенниченко пришлось с помощью карманного набсовета и связям с "Укрнефтебурением" отменять результаты. Вместо этого договор заключили с той компанией, которая была согласна участвовать в схеме.

Что интересно, Сенниченко так удачно играл свою роль борца с коррупцией, что когда взятку ему предлагали другие компании, он обращался в НАБУ и сдавал их. Так Сенниченко удалось создать репутацию успешного борца с коррупцией. Он ходил на эфиры и рассказывал, от каких огромных сумм ему приходилось отказываться. В июле 2021 года госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Сенниченко "хорошим примером, как нужно бороться с коррупцией".

В это же время Сенниченко ежемесячно получал около 144 тыс. долларов в качестве фиксированной доли. Кроме того, деньги тратили на охрану, пиар. Своей супруге он подарил Porsche Macan за 60 тыс. долларов (именно на этом авто она выехала из страны). Удалось покинуть Украину и самому Сенниченко. Украденные миллионы он будет тратить в одной из стран ЕС. По данным OBOZREVATEL, он уже год находится во Франции.

Для того, чтобы ликвидировать коррупцию, недостаточно сообщить заочно об подозрении сбежавшему из Украины Сенниченко. Понести ответственность должны и все собственники компаний, которые позволили Сенниченко обворовывать госпредприятия. Среди них – и Павел Фукс, Виталий Хомутынник.