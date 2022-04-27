Служит Кремлю: в Германии заговорили о санкциях против экс-канцлера Шредера

Немецкие политики заговорили о санкциях в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Такие намерения звучат от представителей Христианско-демократический союза, партий "Зеленых" и Свободных демократов. Причина – его нежелание менять свою позицию в отношении России несмотря на развязанную ею войну против Украины и "служба Кремлю".

Об этом сообщает Tagesspiegel. Отмечается: по словам члена президиума Свободных демократов Морица Кернера, Шредер является скорее "не представителем верхушки внутренней немецкой политики, а Кремля" – поскольку является членом близкого круга президента РФ Владимира Путина.

Похожее мнение высказал и член ХДС (который до 2018 года возглавляла канцлер Германии в 2005-2021 годах Ангела Меркель) Родерих Кизеветтер. "Тот факт, что Шрёдер все еще не дистанцировался от Путина и России, только доказывает, насколько крепко он у них на службе… Так что стоит говорить о санкциях против всего окружения Путина. И в том числе Шредера", – подчеркнул он.

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О введении санкция против Шредера высказались представители и других немецких политсил. В частности:

депутат от "Зеленых" Рейнхард Бутикофер призвал рассмотреть санкции против Шрёдера и других бывших европейских чиновников, которые "продались Путину". По его мнению, Шрёдера следует лишить официальных атрибутов, связанных с канцлерством, и исключить из рядов Социал-демократической партии Германии (SPD);

член SPD Михаэль Рот не исключил европейских санкций против экс-канцлера, поскольку "ЕС должен проверять, кто так или иначе ответственен за эту войну, кто оправдывает и защищает её, или умаляет масштабы". ТАкже он выразил сожаление по поводу того, что Германии приходится серьезно обсуждать возможные санкции против своего бывшего лидера, ставшего российским лоббистом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия активнее всех стран ЕС создает препятствия для ужесточения санкций против России за агрессивную войну в Украине. Такая позиция связана с тем, что немецкие власти больше пекутся о деньгах, чем о репутации, считает Моравецкий.