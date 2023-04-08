Сколько стоит приготовление паски в Украине: названа стоимость всех ингредиентов

В Украине приготовление 3-4 пасок без учета стоимости коммунальных услуг будет составлять 236,6 грн. Это на 27,1% дороже, чем в прошлом году и на 43% дороже, чем в Пасху 2021-го.

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Об этом УНИАН рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка. Так, мука для приготовления куличей будет стоить 22,2 гривен за кг, сливочное масло – 69,7 гривен за 200 г, молоко – 23 гривны за 500 мл, яйца – 56,4 гривен за 8 штук, дрожжи сухие – 9 гривен за 12 г, изюм – 32,2 гривен за 200 г, сахар – 10,2 гривен за 300 г и сахарная пудра – 6,5 гривен за 100 г, ванилин – 6,5 гривен.

Он добавил, что больше всего с прошлогоднего апреля подорожали яйца (в 2 раза), сахар (на 29 процентов) и изюм (на 28 процентов). "Рекордсменом по подорожанию на Пасхальном столе стали яйца: к началу апреля цены составляют 66,90 – 74,15 гривен за 10 штук в супермаркетах, что вдвое больше, чем в апреле 2022 года (33 гривен/10 штук). Если сравнивать с 2021 годом, то удорожание составило 87 процентов", – подчеркнул аналитик.

Отметим, за год значительно подорожал целый ряд продуктов, входящих в пасхальную корзину. Среди них больше всего выросли цены на куриные яйца – почти на 70%.

Также выросли цены на все виды мяса. Об этом рассказал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев в комментарии OBOZREVATEL. Выросла стоимость свинины, курятины и говядины, отметил эксперт. "Свинина очень чувствительна к девальвации гривны, к росту цен на корма. Случилось сокращение поголовья и сократился импорт свинины из Польши и Германии. Поэтому цены выросли и на свинину и на сало", – отметил Мартышев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине значительно выросли цены на некоторые популярные овощи, такие как огурцы, помидоры и лук. При этом подорожание должно остановиться в конце июня.

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